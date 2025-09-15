Nicolás Sartorius presenta en El Entrego su nuevo ensayo
L. Díaz
El Entrego
Nicolás Sartorius, una de las voces más respetadas de la izquierda política en España, presenta este próximo jueves, 18 de septiembre, en el teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio, su nuevo ensayo, "La democracia expansiva, o como ir superando el capitalismo". El acto comenzará a las 19.30, con entrada libre. El acto está organizado por la asociación Cauce del Nalón.
Junto a Nicolás Sartorius (ensayista, sindicalista, fundador de Comisiones Obreras, y político) estarán la presidenta de Cauce, Isabel Rivera, y el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, además de Kiko Villar, también de Cauce. La presentación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín y de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- El oso 'Goloso', de paseo por las Cuencas y con la miel en los labios: una cámara graba a un plantígrado merodeando por los panales y a cien metros de las casas de este pueblo
- Nuevo pavimento y aceras, una rotonda y la reforma de la red de aguas: así será la remodelación de la avenida de Gijón, en Langreo
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Los semáforos de una emblemática plaza de Langreo, en ámbar para chequear si son prescindibles: 'Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- Ante el suicidio (con Asturias a la cabeza de la tasa nacional), prevención: estas son las señales de alerta y la forma en que se debe actuar
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta