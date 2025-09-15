Nicolás Sartorius presenta en El Entrego su nuevo ensayo

Nicolás Sartorius, una de las voces más respetadas de la izquierda política en España, presenta este próximo jueves, 18 de septiembre, en el teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio, su nuevo ensayo, "La democracia expansiva, o como ir superando el capitalismo". El acto comenzará a las 19.30, con entrada libre. El acto está organizado por la asociación Cauce del Nalón.

Junto a Nicolás Sartorius (ensayista, sindicalista, fundador de Comisiones Obreras, y político) estarán la presidenta de Cauce, Isabel Rivera, y el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, además de Kiko Villar, también de Cauce. La presentación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín y de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.