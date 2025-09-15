Plácido Míguez gana el concurso de "Restalla la sidra" en Moreda

El Campu la iglesia de Moreda (Aller) acogió este fin de semana una nueva edición del certamen "Restalla la sidra", que incluye la celebración del concurso de Llagareros Artesanos del Caudal, que cumplía su séptima edición. En esta ocasión, la vencedora fue la sidra de casa presentada por Plácido Míguez. La segunda posición fue para Jairo Zapico.

El ganador, Plácido Míguez, a la izquierda, recoge el premio. |

Además del concurso, que ocupó buena parte de la mañana –la música la puso la banda de gaitas "El Gumial", a mediodía también hubo una degustación de elaboraciones de la escuela de hostelería de Aller. La tarde de "Restalla la sidra" también fue muy animada, cientos de personas se animaron a acudir al certamen, con la prueba de distintas sidras del concejo de Villaviciosa. En lo musical, repitieron los componentes de "El Gumial" y también participaron los "Pandereteros d’anguañu".