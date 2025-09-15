Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plácido Míguez gana el concurso de "Restalla la sidra" en Moreda

El certamen, con gran participación y mucho ambiente en Aller, elige la mejor bebida elaborada por los llagareros artesanos del Caudal

Ambiente durante la nueva edición de «Restalla la sidra» en Moreda. |

Ambiente durante la nueva edición de «Restalla la sidra» en Moreda. |

L. Díaz

Moreda (Aller)

El Campu la iglesia de Moreda (Aller) acogió este fin de semana una nueva edición del certamen "Restalla la sidra", que incluye la celebración del concurso de Llagareros Artesanos del Caudal, que cumplía su séptima edición. En esta ocasión, la vencedora fue la sidra de casa presentada por Plácido Míguez. La segunda posición fue para Jairo Zapico.

El ganador, Plácido Míguez, a la izquierda, recoge el premio. |

El ganador, Plácido Míguez, a la izquierda, recoge el premio. |

Además del concurso, que ocupó buena parte de la mañana –la música la puso la banda de gaitas "El Gumial", a mediodía también hubo una degustación de elaboraciones de la escuela de hostelería de Aller. La tarde de "Restalla la sidra" también fue muy animada, cientos de personas se animaron a acudir al certamen, con la prueba de distintas sidras del concejo de Villaviciosa. En lo musical, repitieron los componentes de "El Gumial" y también participaron los "Pandereteros d’anguañu".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
  2. El oso 'Goloso', de paseo por las Cuencas y con la miel en los labios: una cámara graba a un plantígrado merodeando por los panales y a cien metros de las casas de este pueblo
  3. Nuevo pavimento y aceras, una rotonda y la reforma de la red de aguas: así será la remodelación de la avenida de Gijón, en Langreo
  4. Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
  5. Los semáforos de una emblemática plaza de Langreo, en ámbar para chequear si son prescindibles: 'Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así
  6. Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
  7. Ante el suicidio (con Asturias a la cabeza de la tasa nacional), prevención: estas son las señales de alerta y la forma en que se debe actuar
  8. CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta

El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: "Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil"

El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: "Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil"

Cabaños disfrutó de la fiesta de l’Alegría con música y corderada

Cabaños disfrutó de la fiesta de l’Alegría con música y corderada

La Vuelta

El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro

El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro

Nicolás Sartorius presenta en El Entrego su nuevo ensayo

Problemas con el parking en Cuesta d’Arcu

Problemas con el parking en Cuesta d’Arcu

Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola

Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola

Plácido Míguez gana el concurso de "Restalla la sidra" en Moreda

Plácido Míguez gana el concurso de "Restalla la sidra" en Moreda
Tracking Pixel Contents