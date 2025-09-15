Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Problemas con el parking en Cuesta d’Arcu

Problemas con el parking en Cuesta d’Arcu | EPE

Problemas con el parking en Cuesta d’Arcu | EPE

Vecinos de Cuesta d’Arcu (Langreo) han hecho llegar al Ayuntamiento, a través del registro, su malestar por la posible eliminación de la zona de aparcamiento del pueblo. En la imagen, el espacio donde se propone poner línea amarilla, "contra la voluntad vecinal".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
  2. El oso 'Goloso', de paseo por las Cuencas y con la miel en los labios: una cámara graba a un plantígrado merodeando por los panales y a cien metros de las casas de este pueblo
  3. Nuevo pavimento y aceras, una rotonda y la reforma de la red de aguas: así será la remodelación de la avenida de Gijón, en Langreo
  4. Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
  5. Los semáforos de una emblemática plaza de Langreo, en ámbar para chequear si son prescindibles: 'Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así
  6. Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
  7. Ante el suicidio (con Asturias a la cabeza de la tasa nacional), prevención: estas son las señales de alerta y la forma en que se debe actuar
  8. CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta

El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: "Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil"

El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: "Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil"

Cabaños disfrutó de la fiesta de l’Alegría con música y corderada

Cabaños disfrutó de la fiesta de l’Alegría con música y corderada

La Vuelta

El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro

El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro

Nicolás Sartorius presenta en El Entrego su nuevo ensayo

Problemas con el parking en Cuesta d’Arcu

Problemas con el parking en Cuesta d’Arcu

Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola

Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola

Plácido Míguez gana el concurso de "Restalla la sidra" en Moreda

Plácido Míguez gana el concurso de "Restalla la sidra" en Moreda
Tracking Pixel Contents