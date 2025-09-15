Problemas con el parking en Cuesta d’Arcu
Vecinos de Cuesta d’Arcu (Langreo) han hecho llegar al Ayuntamiento, a través del registro, su malestar por la posible eliminación de la zona de aparcamiento del pueblo. En la imagen, el espacio donde se propone poner línea amarilla, "contra la voluntad vecinal".
