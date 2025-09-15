El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: "Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil"
El certamen ganadero de San Martín reúne a 475 reses de 39 explotaciones, cuyos titulares subrayan lo difícil que es para los jóvenes iniciarse en el sector
Con 475 reses y 39 ganaderías participantes, el concurso de ganado de San Martín del Rey Aurelio fue el acto principal de la última jornada de la Feria de Muestras del concejo. El certamen dejó constancia de lo "complicado" que es el relevo generacional en el campo. "Empezar desde cero es muy complicado. O tenían la ganadería tus padres, algún otro familiar... pero si quieres iniciar por tu cuenta una explotación, no te da".
Quien así habla es Jonatan Moreno, de la ganadería El Zurdo. La inició Manolo Antuña, "el nuestru paisano, que ya no está". En la fiesta de San Martín, Moreno está con Mónica Montes, Nayara Pérez, Iván Montes, Pamela Dopazo y María Amor Moreno. "Es triste, pero es muy difícil que haya relevo en las ganaderías", subrayan los integrantes de El Zurdo. "Si quieres empezar, los gastos son muy grandes. Muy difícil hacerlo rentable". En su caso, la ganadería cuenta con una treintena de vacas, tres caballos y cabras. Están en Fatorgada, en La Güeria.
En años anteriores la guerra de Ucrania encareció los piensos. Ahora se han estabilizado, pero la sequía ha traído consigo nuevos gastos, porque hubo que alimentar a los animales con forrajes antes de tiempo. "Hay mucha seca", subraya Jonatan Moreno. Lo confirma Eladio Hortal, "tuvimos que dar al ganado ceba antes que otros años. Por fortuna, el precio de estos forrajes no se ha disparado, como pasó hace unos años con los piensos. "Se está comiendo ahora lo que se guardó para el invierno", indica Joaquín Orviz, que ha traspasado su afición por la ganadería a su hija, Teresa. "Hay una gran sequía", los pastos no regeneran, "los praos quedaron quemaos". El forraje que se compra, "que al menos no está caro", se trae "desde León, desde Palencia", donde hay plantaciones especializadas.
Comienzos "por afición"
Los Orviz son unos claros defensores de las razas autóctonas asturianas. En su ganadería Los de La Caya (por La Caya, localidad de la zona de Santa Bárbara) cuentan con vacas casinas, también crían oveja xalda y pita pinta. "Todo empezó por afición. Primero fue una, luego dos... y así", apunta Joaquín Orviz, que reconoce también que vivir solo del ganado empezando de cero "es muy difícil". "Las razas asturianas", añade, "son las que mejor se adaptan a nuestro entorno".
Además de ganado, la última jornada de Femex continuó con la feria comercial y artesana, y sirvió como marco para que Salva Ondó presentara su libro "La sidra". Por la tarde, el protagonismo fue para los niños, con la "gran fiesta conciliación fin del verano", con hinchables, juegos y fiesta de la espuma.
