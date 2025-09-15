"Satisfacción" por la asistencia y las ventas en la Feria de Muestras de San Martín: "El balance es positivo"
Una encuesta realizada entre los comerciantes participantes revela un balance positivo del evento, destaca el gobierno local
Miguel Á. Gutiérrez
"Satisfacción" de los comerciantes y del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio con el balance de visitantes, ventas y seguimiento de las actividades programadas en el marco de la pasada Feria de Muestras y Exposiciones (Femex), celebrada la pasada semana en el parque del Florán. La valoración ha sido fruto de un "primer análisis de una encuesta cuyos datos se están analizando", señaló el gobierno local.
En la galería comercial tomaron parte cuarenta expositores de alimentación, moda, calzado, complementos, maquinaria agrícola, menaje, automoción y muebles, entre otros sectores representados. Junto a ellos, hubo stands institucionales de entidades como Cogersa, Cadasa, Grupo Hunosa, Turismo Asturias o el Servicio Público de Empleo, que darán difusión de sus servicios.
"Los comerciantes quedaron satisfechos con carácter general con las ventas y el interés que su stand despertó en compradores y visitantes durante los tres días de feria. Es una primera impresión de una encuesta de valoración cuyas conclusiones tendremos en cuenta para posibles mejoras de cara a próximas ediciones", avanzó el alcalde, José Ramón Martín Ardines.
Artesanía
La misma apreciación fue compartida por el gremio de artesanos, que igualmente ha realizado un "buen balance general de la participación" en la feria de artesanía.
A la hora de valorar el resto de eventos que conformaron el programa de la Femex, la conclusión del equipo de gobierno fue "positiva".
"El aumento del número de actividades, su variedad, y la incorporación de nuevos espacios para difundir contenidos dieron como resultando un notable interés por parte del público visitante. La carrera y el certamen ganadero fueron dos de las citas con mayor afluencia de público, muy repartido también en los diferentes actos culturales, deportivos y lúdicos que se celebraron", aseguraron.
Una vez finalizada Femex, el Consistorio "pone la vista en la celebración del próximo evento de relevancia": la IX Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, organizada por la fundación El Huerto, que se celebrará del 3 al 5 de octubre en el pozo Sotón, bajo el lema "Renacimiento rural".
Suscríbete para seguir leyendo
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Los semáforos de una emblemática plaza de Langreo, en ámbar para chequear si son prescindibles: 'Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta