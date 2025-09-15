"Satisfacción" por la asistencia y las ventas en la Feria de Muestras de San Martín: "El balance es positivo"

"Satisfacción" de los comerciantes y del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio con el balance de visitantes, ventas y seguimiento de las actividades programadas en el marco de la pasada Feria de Muestras y Exposiciones (Femex), celebrada la pasada semana en el parque del Florán. La valoración ha sido fruto de un "primer análisis de una encuesta cuyos datos se están analizando", señaló el gobierno local.

En la galería comercial tomaron parte cuarenta expositores de alimentación, moda, calzado, complementos, maquinaria agrícola, menaje, automoción y muebles, entre otros sectores representados. Junto a ellos, hubo stands institucionales de entidades como Cogersa, Cadasa, Grupo Hunosa, Turismo Asturias o el Servicio Público de Empleo, que darán difusión de sus servicios.

"Los comerciantes quedaron satisfechos con carácter general con las ventas y el interés que su stand despertó en compradores y visitantes durante los tres días de feria. Es una primera impresión de una encuesta de valoración cuyas conclusiones tendremos en cuenta para posibles mejoras de cara a próximas ediciones", avanzó el alcalde, José Ramón Martín Ardines.

Artesanía

La misma apreciación fue compartida por el gremio de artesanos, que igualmente ha realizado un "buen balance general de la participación" en la feria de artesanía.

A la hora de valorar el resto de eventos que conformaron el programa de la Femex, la conclusión del equipo de gobierno fue "positiva".

"El aumento del número de actividades, su variedad, y la incorporación de nuevos espacios para difundir contenidos dieron como resultando un notable interés por parte del público visitante. La carrera y el certamen ganadero fueron dos de las citas con mayor afluencia de público, muy repartido también en los diferentes actos culturales, deportivos y lúdicos que se celebraron", aseguraron.

Una vez finalizada Femex, el Consistorio "pone la vista en la celebración del próximo evento de relevancia": la IX Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, organizada por la fundación El Huerto, que se celebrará del 3 al 5 de octubre en el pozo Sotón, bajo el lema "Renacimiento rural".