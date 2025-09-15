Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha finalizado las obras para retirar del centro de La Felguera los últimos elementos del material ferroviario del antiguo trazado de la vía de Feve, desmantelada con la entrada en servicio del tramo soterrado.

Con estas tareas ya ejecutadas, el Principado tiene vía libre para ejecutar la urbanización de los terrenos liberados, un proyecto muy esperado por el Ayuntamiento de Langreo y por los vecinos y que cuenta con un plazo de ejecución de quince meses.

Así lo confirmaron a este diario responsables del Adif. "Se acaba de finalizar el desmantelamiento en Langreo y queda expedita la losa para que el Principado empiece la urbanización", indicaron fuentes del organismo ferroviario, que también destacaron que "se ha hecho un gran esfuerzo por terminar antes".

El pasado viernes ya se terminaron las obras, que se centraron, en esta última fase, en la retirada de los carriles embebidos en el asfalto del paso a nivel clausurado a la altura de Valnalón. El Adif había comunicado días atrás que esas tareas tuvieron que posponerse ya que estaba a la espera de que Hunosa concluyese las obras de extensión de la red de geotermia en Langreo Centro.

La eliminación de ese último tramo de vía requería, al igual que en el caso de la geotermia, "el corte de tráfico en ese punto, por lo que tanto la Policía Local como el propio alcalde de Langreo solicitaron dar prioridad a la obra de Hunosa y evitar así una mayor afección al tráfico viario en esa zona", señaló Adif entonces.

Bulevar

En el proyecto de obra de urbanización de los terrenos liberados por las vías, aprobado y adjudicado hace más de dos años y medio, se establece la apertura de un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano.

Los terrenos que antes ocupaba la trinchera ferroviaria están llamados a ser un lugar de paseo y esparcimiento en Langreo, y un nuevo eje de conexión entre Sama y La Felguera. El plazo de ejecución es de quince meses y el coste será de nueve millones.

El plan de vías de Langreo ha supuesto hasta ahora una inversión de 135 millones que se irá hasta los 144 cuando concluyan las labores de urbanización del terreno liberado.