Vox asegura que los traductores de árabe y ruso para inmigrantes pueden "crear guetos" en Langreo
"El gobierno local de IU presume de ser muy feminista" pero "quieren a las mujeres tapadas por la calle", afirma la formación
M. Á. G.
Vox criticó en Langreo la decisión del equipo de gobierno local (IU) de contratar un equipo de traducción de ruso y árabe con sus dialectos, ante el aumento de la población migrante. El objetivo es ayudar a personas de esos países a realizar todo tipo de trámites con la administración.
La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, señaló que "una de las claves principales para que todos los inmigrantes que llegan a España y a Asturias se puedan integrar es que conozcan nuestro idioma, que conozcan el español. Ponerles intérpretes les va a impedir que se puedan relacionar con otros asturianos y españoles".
López indicó que "lo que puede ocurrir es que se creen guetos y a nosotros nos dan mucho miedo esos guetos, porque pueden crear más inseguridades en las calles". Y más todavía si "se financien con dinero público, en este caso con el dinero de los langreanos".
Medida "injustificada"
Para el portavoz de Vox en Langreo, Daniel Martínez, es una medida "injustificada", cuando "justo hace un mes se adjudicó a Cruz Roja, o quizá deberíamos decir ya Media Luna Roja, un contrato de integración y de apoyo a la inmigración que ya asume estos servicios".
Martínez aseguró que "ruso se mete como excusa porque lo más importante para ellos es el árabe. Este apoyo al árabe es una incongruencia total porque tenemos un equipo de gobierno de IU que presume de ser muy feminista y, sin embargo, cada vez hay más mujeres tapadas por la calle. En Vox queremos que las mujeres vayan por las calles tranquilas y seguras y ellos quieren que vayan tapadas".
