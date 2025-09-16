Adoquines contra el olvido del nazismo: el homenaje a seis mierenses que sufrieron los campos de concentración

No olvidar, nunca, la historia de seis mierenses que acabaron en los campos de concentración nazis por luchar contra el fascismo. Dos de ellos, Manuel Fernández y Alberto Magdalena, fueron asesinados en Gusen y Dachau. Este es el objetivo del acto organizado ayer en Mieres, en Seana, Ujo y Turón, durante el que se colocaron seis "stolpersteine" o adoquines de la memoria, en homenaje a los deportados por los nazis, un movimiento que se está llevando a cabo en todo el mundo para que no caiga en el olvido "la lucha por la democracia".

«Stolpersteine» de Rafael Álvarez, Manuel Fernández y Nicolás Álvarez. | LNE

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, junto a la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, estuvieron en la colocación de las "stolpersteine". Con ellos, varios familiares de las personas homenajeadas. A primera hora, en el parque infantil de Seana se colocó el recordatorio de Juan Mateo Iglesias, nacido en 1924, exiliado en Francia, deportado en 1943 a Dachau, donde aguantó vivo antes de ser liberado. En 1951 murió a consecuencia de las enfermedades contraídas en el campo.

A continuación, en la plaza de la iglesia de Ujo se recordó a David Moyano y a Alberto Magdalena. El primero, deportado a Mauthausen en 1941 hasta la liberación del campo; el segundo, deportado en 1944 a Dachau, donde fue asesinado muy poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial: el 1 de marzo de 1945. Un mes después fue liberado el campo.

El tercer homenaje se llevó a cabo frente al monumento al minero de Turón. Allí se colocaron las "stolpersteine" de Rafael Álvarez, deportado en 1940 a Mauthausen (liberado); de Nicolás Álvarez, llevado en 1944 a Buchenwald, también liberado (murió con la salud quebrada en 1947); y de Manuel Fernández, deportado en 1940 a Mauthausen, asesinado en Gusen el 17 de marzo de 1942.

Beatriz González hizo un llamamiento al recuerdo en plena "ola reaccionaria" y alertó del riesgo de "involución". "Todas las personas que defendemos las democracia debemos unir fuerzas contra esta ola reaccionaria, que está en Europa, pero también en Estados Unidos. Se están lanzando mensajes muy peligrosos".

El alcalde de Mieres también se mostró firme en la defensa de "la memoria" de los vecinos del concejo que fueron víctimas del nazismo.