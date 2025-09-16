Árboles, fuentes y bancos: Langreo quiere implantar "zonas de refresco" en estas plazas para dar cobijo a los vecinos cuando el calor apriete

El gobierno local de Langreo quiere impulsar la implantación de "zonas de refresco" en su entramado urbano para que los vecinos disfruten de áreas con sombras cuando apriete el calor. El Ayuntamiento ya tiene identificadas algunas plazas de Sama y La Felguera en las que se podrían habilitar estos espacios, en los que se plantarán árboles, según el plan que maneja el Ayuntamiento.

Así lo explicó el Alcalde, Roberto García. "Las ciudades necesitan zonas de refresco. No podemos seguir construyendo espacios que sean baldosas sin ninguna sombra y sin ningún sitio agradable para que los vecinos puedan descansar", argumentó García, que añadió: "Tenemos varias plazas que se han terminado ahora y vamos a tener que hacer una segunda intervención en ellas para conseguir que sean esas zonas de refresco, con áreas de arbolado, con agua y con espacios verdes. En todas las ciudades se está haciendo eso. Es un paso que se está dando".

El regidor aseguró que "hay que plantar árboles en condiciones porque a los que tenemos se les ha ahogado con tanto cemento, que impide que el árbol respire. Hay determinadas zonas donde prima la baldosa por delante de la tranquilidad y el sosiego de los vecinos; solo hay que ver que en los días de calor el parque Dolores F. Duro se llena de gente hasta arriba porque hay bastante sombra y bastante banco".

También enumeró García algunos de los espacios urbanos en los que se valorará implantar esas "zona de refresco". "Está la plaza Merediz, en La Felguera, que parece un solárium, y en Sama lugares como la plaza Argentina Rubiera, la nueva isleta de la plaza La Salve o la propia calle Dorado".

Nuevo parque

Estos espacios se sumarán al proyecto que el Ayuntamiento tiene en cartera para habilitar un nuevo parque en Langreo Centro, en la parcela de titularidad municipal emplazada junto al estadio de fútbol de Ganzábal y que hasta ahora había estado afectada por las obras del soterramiento de las vías. Es un terreno junto al que discurría el antiguo trazado ferroviario y que en los últimos años se había utilizado, precisamente, para guardar maquinaria y material de obra del plan de vías.

Roberto García relató cuando aludió a este proyecto que "se aprobó hace años por parte del Pleno del Ayuntamiento que fuera una zona verde y queremos comenzar con ello. Tendríamos que esperar al presupuesto del próximo año, pero ya podemos ir avanzando con alguna actuación. Para que se deje de ver escombro y suciedad, y se empiece a ver verde".

Cuando se definieron los usos de esos terrenos se planteó incluso combinar ese espacio verde con vivienda, una opción descartada por el regidor.