El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo

Con una sonrisa de oreja a oreja, el director de la Escuela Politécnica de Mieres, Ángel Martín, explicaba hace unos días que el campus mierense había logrado incrementar sus matrículas en un 10 por ciento. Una cifra nada desdeñable, teniendo en cuenta que el pasado curso se habían inscrito casi un 30% de alumnos más. Es decir, la tendencia de crecimiento sigue, y este 2025-2026, las instalaciones de Barredo contarán con en torno a 150 alumnos más.

El martes arrancaba para muchos su primera experiencia universitaria. Lo hacía en Mieres, en unas instalaciones que cada vez resultan más atractivas para los estudiantes. Cada cual tiene sus motivos, pero en líneas generales, unos estudios "con futuro", la cercanía a casa y la familiaridad de un campus no tan sobredimensionado como otros suponen los grandes avales de Barredo para los alumnos.

Mar Villanueva, a la entrada del campus de Barredo. / A. Velasco

Mar Villanueva es una estudiante que ha comenzado Ingeniería Civil en Mieres. Viene desde Llanera y explica que sus motivos para elegir el Grado fue que "me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con las matemáticas, la física y el dibujo técnico". Su primera opción era Arquitectura, pero al no haberlo en Asturias, se quedó con Ingeniería Civil. "Al vivir en Llanera, con el tren me queda bastante a mano, aunque es verdad que hay compañeros que por ejemplo vienen de Avilés que tardan una hora en llegar aquí", señala sobre los motivos que la llevaron a decantarse por estudiar en Mieres. En estos primeros días del curso, la joven explica que "no conocía el campus, y me parece muy grande". "Intento no perderme, y poco a poco acoplándome a la vida universitaria", indicaba sonriente.

A unos metros de ella, otra joven habla por el móvil antes de entrar al edificio de la Politécnica. Ellas no se conocían, pero estudian el mismo Grado. En tan pocos días no da tiempo a ponerle cara a todos los compañeros. La ovetense Nora Ordóñez también se ha decantado por Ingeniería Civil. "Elegí Mieres porque como en casa no se está en ningún sitio, llegué a pensar en irme fuera de Asturias, pero creo que aquí voy a estar mejor, yo quería quedarme", señala la estudiante, que se decantó por el Grado casi por los mismos motivos que su compañera "Siempre me gustó la arquitectura y las matemáticas, y pensé en hacer una ingeniería, y de todas las que estuve mirando, Civil fue la que más me llamó". En los primeros días de curso, para Nora Ordóñez su llegada a Barredo ha sido muy buena: "la verdad es que es un sitio muy familiar, me gustó bastante". Cuatro años le quedan, al menos, en las aulas del centro mierense.

El lenense Diego Martínez, en el hall de la Politécnica. / A. Velasco

Segundo año

Por las puertas del campus mierense sale Diego Martínez, un lenense que afronta su segundo año como universitario, aunque el primero en Mieres. "Estuve un año en Gijón, estudiando otra ingeniería, pero vi que lo mío era Ingeniería Civil, era mejor para lo que quiero en el futuro", señala el joven. No esconde, también, que amigos suyos le recomendaron cambiar a Barredo: "en el momento que lo vi 'chungo' en Gijón, y me hablaron también del campus de Mieres, no tuve dudas". Y parece que el traslado ha sido un éxito para este lenense. "En estos primeros días me veo bien, lo tengo todo cerca de casa, y aunque todavía estoy un poco perdido en las instalaciones, con el tiempo ya lo encontraré", afirma sonriente, no sin antes reconocer que "estoy mucho más cómodo".

Junto a estos tres, han sido otras casi 150 personas las que han elegido Mieres para estudiar un Grado. El campus de Barredo, que nació con grandes aspiraciones y cuyos inicios fueron complicados, va poco a poco desplegando las alas y asentándose como una referencia dentro de la comunidad universitaria asturiana y española, ya que bastantes alumnos también llegan de otras regiones, atraídos por esa familiaridad de la que hace gala el propio director de la Politécnica, Ángel Martín. Una familia que en los últimos años no hace más que crecer.