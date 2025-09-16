Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«El despertar de Turón», a debate en las fiestas del Cristo de la Paz

El Atenéu de Turón, en el marco de las fiestas del Cristo, vivió este fin de semana el debate «El despertar de Turón», organizado por Manuel Jesús López, «Lito», autor de una decena de libros sobre el valle. En la charla participaron también pedro Fandos, geólogo de Hunosa; José Espiño, catedrático de Literatura y exdirector del IES de Turón y Sergio Delgado, doctor en Historia y coordinador del acto, que aparce en la imagen.

La empresa de marketing telefónico Madison ya opera en Valnalón, tras trasladar desde El Entrego a sus 150 empleados

«El despertar de Turón», a debate en las fiestas del Cristo de la Paz

