«El despertar de Turón», a debate en las fiestas del Cristo de la Paz
El Atenéu de Turón, en el marco de las fiestas del Cristo, vivió este fin de semana el debate «El despertar de Turón», organizado por Manuel Jesús López, «Lito», autor de una decena de libros sobre el valle. En la charla participaron también pedro Fandos, geólogo de Hunosa; José Espiño, catedrático de Literatura y exdirector del IES de Turón y Sergio Delgado, doctor en Historia y coordinador del acto, que aparce en la imagen.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Los semáforos de una emblemática plaza de Langreo, en ámbar para chequear si son prescindibles: 'Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta