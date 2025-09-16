Detrás del conde Sizzo, el "Gatopardo" de Mieres

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el proceso de industrialización de la Montaña Central fue obra en gran parte de personajes llegados desde otras regiones o del extranjero que suplieron la falta de iniciativa de las familias autóctonas adineradas afincándose e invirtiendo aquí sus fortunas para aprovechar su riqueza minera. Muchos son bien conocidos como Pedro Duro o Numa Guilhou, al que hemos recuperado en estos últimos años, pero la biografía de otros permanece en el olvido y a medida que se van encontrando datos, en algunos casos salen a la luz unas vidas sorprendentes. Este es el caso del conde Sizzo y los hermanos Luis y Adolfo d’Eichthal.

El primero fue un ingeniero e industrial nacido en el Tirol italiano que llegó hasta aquí en torno a 1888 para plantear otras alternativas al emblemático ferrocarril de Langreo: nada menos que la tercera línea trazada en España y la primera en Asturias, con la finalidad de llevar el carbón desde la cuenca minera del Nalón hasta el puerto de Gijón. Los segundos crearon junto a Maximiliano Laffitte la Sociedad D’Eichthal, constituida en 1872 para explotar el coto Mosquitera hasta que dos años más tarde Luis Adaro se hizo cargo de su dirección.

De Arnaldo de Sizzo-Noris Thurn-Valsassina hemos escrito en otra ocasión para contarles la peripecia de la "Campanona" de tres metros de altura y 4.000 kilos que mandó fundir en sus talleres de la Compañía de Asturias, de La Felguera; una pieza que fue galardonada con la medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900.

Para la decoración de esta obra que hoy se puede ver en el exterior de la Cueva de Covadonga, hizo venir a Francesco Saverio Sortini, el orfebre de más éxito en su tiempo, y por lo tanto muy caro, quien realizó el encargo de representar en el metal escenas del Juicio Final imaginado por Dante en la "Divina Comedia" junto a motivos paganos de la "Eneida" y alegorías cristianas como las efigies de diversos papas, la representación de un rosario y momentos de las Cruzadas.

La campana es el resumen de lo que fue el conde: culto, amante del arte y religioso. Arnaldo fue ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, pero tuvo también los títulos de señor de Ravina, Covelo y Ossana, los dos primeros heredados por línea paterna y el tercero por su madre.

Ravina es un pequeño pueblo que ahora tiene poco más de tres mil habitantes, situado al sur de Trento, donde los Sizzo tuvieron durante siglos un palacio edificado en el siglo XV que adquirieron y mejoraron cuando les sonrió la fortuna. Todavía en 1823 la condesa Mariana Sizzo lo embelleció aún más con un amplio jardín de estilo romántico y sus descendientes residieron en él hasta 1978, cuando falleció la última representante de este linaje. Luego, se vendió a otra familia y actualmente el edificio está declarado bien histórico-artístico por el Estado italiano y se dedica a albergar a turistas adinerados.

Covelo, también en el área de Trento es aún más pequeño –400 habitantes–, pero lleno de monumentos. Allí levantaron los Sizzo de Noris otra de sus villas que ahora se conoce como el Palacio de las Cien Ventanas, por el elevado número de ellas que se abren dispuestas simétricamente en su fachada. En el interior puede verse una rica decoración en estilo barroco y rococó con frescos de los artistas Pietro Antonio Bianchi y Carlo Henrici. Al igual que sucedió con la residencia de Ravina, la de Covelo pertenecía a otra familia, la de Pietro Antonio Perotti, quien la hizo en 1765, pero a finales del siglo XVIII pasó a los Sizzo que la mantuvieron hasta la primera década del siglo XX.

Si se están preguntando, de dónde sacaron los Sizzo su poder económico, les diré que esta familia despegó cuando uno de sus miembros, el jesuita Cristóforo Sizzo, fue elegido príncipe-obispo en 1763 por el papa Clemente XIII en una extraña decisión personal, puesto que a la nominación episcopal se presentaban otros dos candidatos y él no había sacado ningún voto. Lo cierto es que esta dignidad le convirtió en una autoridad para sus vecinos de Trento y al mismo tiempo encumbró a los suyos hasta el punto de que en 1774 la emperatriz María Teresa creó el título de conde de Sizzo-Noris para Felipe de Sizzo. Curiosamente, tras la muerte de este quedó en desuso hasta que Arnaldo lo reclamó 1911, después lo mantuvo su hijo Álvaro y ahora vuelve a estar sin representante.

En cuanto al apellido Thurn-Valsassina, esta es otra cuestión. Como hemos visto, el tercer señorío de Arnaldo de Sizzo-Noris fue el de Ossana. Se trata de otra localidad de la región trentina, de nuevo muy pequeño (800 habitantes), que tiene su propia leyenda en el castillo medieval de San Miguel. Allí se cuenta que el conde Thun (el apellido aún no tenía la r), poseedor del castillo en 1500 escondió en él un fantástico tesoro y que una joven veneciana llamada Loredana sedujo al noble para conseguirlo. Logró ser su esposa y que el conde se lo mostrase, pero cuando salió de la estancia en que lo guardaba, la cegó para castigar así su ambición.

No sé si desde entonces esta familia sufre una maldición, pero debo recordarles el mediático suceso de los cuñados de Carolina de Mónaco, Luis Rodolfo de Hannover e Isabel Von Thurn und Valsassina: ella murió de una sobredosis de heroína y cocaína y él se suicidó de un tiro de escopeta.

En fin, a mediados de la década de 1880 Arnaldo de Sizzo llegó a La Felguera y en 1894 fundó junto al también ingeniero Wenceslao Fernández la Compañía de Asturias, más conocida como Talleres del Conde para dedicarse a la producción de vagones para ferrocarriles y tranvías, que fue absorbida seis años más tarde por Duro Felguera. Aunque se dedicó sobre todo a los ferrocarriles consiguiendo las concesiones de la construcción del tramo Villabona-Avilés y de Soto del Rey a Ciaño-Santa Ana cuyo objetivo era dar salida al carbón de Langreo hacia la Meseta; pero, al no lograrlo pensó en otros proyectos como el pasar el carbón de Langreo por el puerto de Tarna hasta Sahagún de Campos, que era en aquel momento la tercera estación en importancia de la provincia de León.

Tras fracasar en su intento de dirigir Duro Felguera cuando esta empresa absorbió a la suya, el conde Sizzo cambió su domicilio a Francia. Falleció el 10 de junio de 1931 teniendo en su haber las Grandes Cruces de Isabel la Católica, de San Mauricio y San Lázaro, la Legión de Honor y otras condecoraciones, entre ellas una otorgada por la República de Cuba en 1926.

Más arriba prometí hablarles de Luis y Adolfo d’Eichthal, pero se me acaba el espacio y lo dejo para otro día. Aunque les puedo adelantar que estos financieros eran miembros de una familia de seguidores de Saint-Simon y tanto su padre Adolfo, como su tío Gustave destacaron en la defensa de este pensador que fue uno de los pioneros del socialismo utópico. De hecho, Gustave trató a Hegel y a John Stuart Mill y fue traductor y divulgador de Kant, Herder y Lessing en Francia.

Para que se hagan una idea, Saint-Simon defendía que el progreso de la humanidad debe basarse en los avances científicos y el progreso industrial y los reyes, los nobles y la iglesia son un obstáculo que debe desaparecer en un nuevo mundo regido por los directores de las fábricas, los ingenieros, los científicos y los artistas. Sería muy interesante conocer si estas ideas pudieron influir de alguna manera en la importancia que tuvo el pensamiento anarquista entre los obreros de La Felguera, pero este es un trabajo más profundo y mucho más amplio.

Luis y Adolfo d’Eichthal desde sus oficinas parisinas aconsejaban en sus inversiones a los clientes más selectos de Europa y se fijaron en las posibilidades de nuestras cuencas mineras para convencer a la familia Romanov que financió el 50% de la sociedad D’Eichthal y Compañía creada en San Petersburgo el 10 de diciembre de 1871 mediante una escritura privada con el objetivo de explotar las minas de carbón y hierro que los hermanos tenían en Asturias. Ya ven que para entender nuestra historia debemos mirar muy lejos.