La empresa de marketing telefónico Madison ya opera en Valnalón, tras trasladar desde El Entrego a sus 150 empleados

La empresa de marketing telefónico Madison ya ha completado su traslado al parque industrial de Valnalón. Desde el pasado 1 de septiembre, los 150 empleados de la compañía trabajan en su nueva sede, tras pasar una década en las instalaciones del centro tecnológico del pozo Entrego, donde compartía edificio con el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN).

Precisamente fue Valnalón el lugar en el que se asentó Madison a su llegada a la cuenca del Nalón en 2005. En el polígono langreano ocuparon un edificio de oficinas hasta 2014, cuando se produjo su traslado al centro TIC del pozo Entrego (propiedad del Principado). Sin embargo, la necesidad de más espacio del CINN motivó el traslado de Madison.

El CINN es un centro mixto de investigación creado en el año 2007 por iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Principado y la Universidad de Oviedo. Su actividad ha ido creciendo progresivamente y el espacio que ocupa se ha quedado pequeño tanto por el número de investigadores como por los equipos.

En un principio estaba previsto hacer un nuevo centro TIC junto al actual, de un tamaño similar y con unas inversión de diez millones de euros. Sin embargo, la licitación quedó desierta y los plazos para justificar los fondos mineros apremiaban, por lo que el Principado decidió "redimensionar" el proyecto. El nuevo edificio tendrá ahora una superficie de 1.284 metros cuadrados, distribuida en planta baja y primera planta.

El inmueble dará cabida al primer ordenador cuántico hecho en España, un proyecto desarrollado por científicos del CINN y para el que se han logrado siete millones de euros que aporta el Ministerio de Ciencia.

La vuelta de Madison a Valnalón, por su parte, supone que la ciudad industrial langreana ronde los 1.600 empleos, el doble de los que tenía la primitiva factoría de Duro (transferida por aquella época a Ensidesa) cuando concluyó su actividad, hace cuatro décadas.

Parque empresarial

Los terrenos de la antigua factoría albergan actualmente un pujante parque empresarial que también es sede del centro de empresas de Valnalón, la entidad dependiente del Principado que impulsa el emprendimiento en la región. Todas las oficinas y empresas del polígono sumaban hasta ahora 1.446 puestos de trabajo, a los que hay que añadir los 150 que aporta la llegada de Madison. Una cifra total, por tanto, próxima a los 1.600 empleos.