Comienzan las obras para sustituir el césped artificial del campo del Caudal: el equipo jugará en el Eliseo Gutiérrez mientras duren

Las obras de sustitucióndel césped del estadio Hermanos Antuña de Mieres ya han comenzado. Los trabajos se unen a los de reforma de una de las gradas del campo, cumando entre ambas actuaciones más de medio millón de euros de inversión. Mientras duren las tareas de sustitución del terreno de juego, el Caudal Deportivo, que milita en Tercera Federación, jugará sus partidos en el que habitualmente es su campo auxiliar y de entrenamiento, el Eliseo Gutiérrez (antiguo Mundial 82).

El concejal de Deportes, César Menéndez, indicó que el cambio del césped artificial en el Hermanos Antuña tiene un coste cercano a los 300.000 euros. Se va a instalar un terreno de juego sintético "de última generación". Habrá más reformas en el propio campo, sustituyendo las porterías fijas de fútbol once y los cañones de los sistemas de riego, que ahora están en superficie y serán soterrados "para evitar riesgos". También se se corregirá la "alineación del terreno de juego con la zona de la pista de atletismo que la rodea". Una pista que próximamente también será arreglada. El césped retirado será reaprovechado, se instalará en "otras zonas" del complejo deportivo "con el fin de mejorar la estética y la funcionalidad".

Esta mejora del césped se enmarca en un "plan integral" para el campo de fútbol mierense. Estas obras se unen a las de rehabilitación y mejora de la tribuna oeste del estadio, recientemente finalizadas, y en las que se ha invertido una partida de 180.000 euros. Casi medio millón de euros, por tanto, en obras en el Hermanos Antuña "para garantizar las mejores condiciones en esta instalación deportiva".

A nivel genérico, los trabajos en el estadio del Caudal se incluyen dentro de un plan para la mejora de algunas de las principales infraestructuras deportivas del concejo. Así, se invierten un total de 5 millones, buena parte de ellos destinados a la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón y las nuevas pistas de tenis de Turón, que incluyen las primeras canchas de tierra batida en las Cuencas.