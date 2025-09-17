Covadonga Tomé pide regular el turismo osero en Lena y Aller
La diputada subraya que es necesario que el ocio "no afecte a la expansión" del plantígrado
L. Díaz
La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha pedido "prudencia" ante el auge del turismo de avistamientos en zonas de expansión del oso pardo, como es el caso de los municipios de Aller y Lena. Así, hizo un llamamiento al Gobierno autonómico para que "tome las medidas necesarias en materia de prevención y regulación de la actividad" para impedir que el turismo activo afecte al asentamiento de la especie.
Tomé señaló que "es una buena noticia que la Fundación Oso Pardo anuncie que ya no existe la división entre las dos poblaciones –oriental y occidental– ante el asentamiento de plantígrados en las zonas del corredor". Estas zonas, en el caso de Asturias, abarcan en gran medida a los municipios de Aller y Lena.
"Estamos ante un hito en la recuperación del oso, pero no podemos olvidar todo el trabajo que hay detrás de estos resultados", manifestó Tomé. En este punto, la diputada no ocultó cierta preocupación por el auge "de las empresas de turismo activo, en esta y otras zonas, que tienen al oso pardo como reclamo".
Ante esta situación, Tomé pidió al Gobierno autonómico que "regule" esta actividad. "No se trata de prohibir, sino de asegurar la correcta convivencia entre fauna salvaje, en este caso osos, vecinos y turistas". Algunas de las medidas a estudiar es la regulación de espacios para estos avistamientos o el cierre de territorios especialmente estratégicos en temporadas de apareamiento.
En este sentido, la diputada recordó al Gobierno autonómico que el parque natural de Las Ubiñas, estratégico para el tránsito y establecimiento de la especie, lleva más de una década sin un Instrumento de Gestión Integral (IGI).
Suscríbete para seguir leyendo
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta
- Herido un motorista polaco que colisionó contra un coche en el puerto de Tarna