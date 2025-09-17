Covadonga Tomé pide regular el turismo osero en Lena y Aller

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha pedido "prudencia" ante el auge del turismo de avistamientos en zonas de expansión del oso pardo, como es el caso de los municipios de Aller y Lena. Así, hizo un llamamiento al Gobierno autonómico para que "tome las medidas necesarias en materia de prevención y regulación de la actividad" para impedir que el turismo activo afecte al asentamiento de la especie.

Tomé señaló que "es una buena noticia que la Fundación Oso Pardo anuncie que ya no existe la división entre las dos poblaciones –oriental y occidental– ante el asentamiento de plantígrados en las zonas del corredor". Estas zonas, en el caso de Asturias, abarcan en gran medida a los municipios de Aller y Lena.

"Estamos ante un hito en la recuperación del oso, pero no podemos olvidar todo el trabajo que hay detrás de estos resultados", manifestó Tomé. En este punto, la diputada no ocultó cierta preocupación por el auge "de las empresas de turismo activo, en esta y otras zonas, que tienen al oso pardo como reclamo".

Ante esta situación, Tomé pidió al Gobierno autonómico que "regule" esta actividad. "No se trata de prohibir, sino de asegurar la correcta convivencia entre fauna salvaje, en este caso osos, vecinos y turistas". Algunas de las medidas a estudiar es la regulación de espacios para estos avistamientos o el cierre de territorios especialmente estratégicos en temporadas de apareamiento.

En este sentido, la diputada recordó al Gobierno autonómico que el parque natural de Las Ubiñas, estratégico para el tránsito y establecimiento de la especie, lleva más de una década sin un Instrumento de Gestión Integral (IGI).