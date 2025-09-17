La exconcejala Rocío Antela pregonará la fiesta de Los Mártires
La romería mierense contará con la música de las orquestas Tekila, el viernes, y "Caramelo" y "Tattoo", el sábado
Falta poco más de una semana para que los romeros vuelvan a subir a Insierto (Mieres) por San Cosme y San Damián. La tradicional fiesta de los Mártires de Valdecuna llegará con un amplio programa de actos que arrancará el viernes 26 con el pregón de la exedil de Cultura de Mieres, Rocío Antela.
"Como cada año, Mieres se prepara para una de sus fiestas más emblemáticas y tradicionales", señalaron fuentes del gobierno local de Mieres, recordando que la romería de Los Mártires tiene la condición de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Con un cartel renovado, diseñado por Saúl de la Rosa –artista mierense que, entre otros trabajos, se encarga de las ilustraciones de la Vuelta Ciclista a España– y que incorpora un toque de color y modernidad sin olvidar la tradición y los elementos básicos de la fiesta, Los Mártires 2025 promete ser una gran fiesta.
"Tekila"
Destaca en la programación el concierto del "Grupo Tekila", también viernes 26, a partir de las 22.30 horas, y los actos del sábado, día grande, que, junto a las tradiciones religiosas, incluyen folclore asturiano, con el grupo de baile "L’Artusu", la Banda de Gaites Villa de Mieres o La Bandina "El Busgosu". Por la tarde, más música en la carpa de Insierto con "Caramelo" y la orquesta "Tattoo". Y desde la medianoche, DJ Masid.
