La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
El certamen se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre en el ferial de Santullano de Mieres
L. Díaz
La Feria Internacional del Coleccionismo de Asturias cumple 14 ediciones. En esta ocasión reunirá a más de un centenar de vendedores y expositores en el recinto del ferial de Santullano, en Mieres. Será los días 3, 4 y 5 de octubre.
La cita, ya plenamente consolidada y que año tras año reúne a miles de personas, ofrece a los asistentes la oportunidad de hacerse con todo tipo de artículos coleccionables del mundo del juguete, el videojuego, el cine, la música, los cromos, la numismática, el arte o las antigüedades.
La feria contará con varias exposiciones. Una de ellas, con el mundo de Lego como protagonista, con construcciones de Asturbrick. Otra ya confirmada es la de carteles de cine japonés, acompañada de material promocional de videojuegos, cultura japonesa y arte clásico del país, con materiales de Takaharu Hashimoto, "Taka".
A largo de los tres días, además, se contará con la animación de los grupos NortFantasy y Orden 66, que llevarán a los asistentes a mundos de fantasía, como el universo Star Wars.
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta
- Herido un motorista polaco que colisionó contra un coche en el puerto de Tarna