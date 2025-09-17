La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores

La Feria Internacional del Coleccionismo de Asturias cumple 14 ediciones. En esta ocasión reunirá a más de un centenar de vendedores y expositores en el recinto del ferial de Santullano, en Mieres. Será los días 3, 4 y 5 de octubre.

La cita, ya plenamente consolidada y que año tras año reúne a miles de personas, ofrece a los asistentes la oportunidad de hacerse con todo tipo de artículos coleccionables del mundo del juguete, el videojuego, el cine, la música, los cromos, la numismática, el arte o las antigüedades.

La feria contará con varias exposiciones. Una de ellas, con el mundo de Lego como protagonista, con construcciones de Asturbrick. Otra ya confirmada es la de carteles de cine japonés, acompañada de material promocional de videojuegos, cultura japonesa y arte clásico del país, con materiales de Takaharu Hashimoto, "Taka".

A largo de los tres días, además, se contará con la animación de los grupos NortFantasy y Orden 66, que llevarán a los asistentes a mundos de fantasía, como el universo Star Wars.