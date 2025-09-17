Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará "entre las más importantes de Europa"

"Será una de las redes más importantes de Europa". Así de tajante se muestra el Ayuntamiento de Mieres a la hora de analizar lo que conllevarán las obras que se están desarrollando en distintas calles del casco urbano de Mieres para prolongar la red de calefacción de distrito por geotermia. Con una inversión de 3,4 millones de euros, los trabajos están consistiendo en la instalación de la infraestructura para la distribución de energía limpia a una veintena de edificios públicos del concejo.

"Esto hará que Mieres cuente con una de las redes más importantes de calefacción por distrito de Europa", aseguraron las fuentes, para puntualizar que "los trabajos que se están realizando se centran en implantar este sistema de distribución, con tuberías, arquetas y la creación de subestaciones hidráulicas de intercambio de potencia". "Un proyecto innovador que mira hacia el futuro para aprovechar las fuentes de energía limpia reduciendo así emisiones de CO2 y ahorrando costes", señalaron.

Problemas

Desde el Ayuntamiento también se han disculpado, ya que "la extensión de esta red de calefacción está conllevando obras en distintas calles de Mieres, y desde el gobierno local se entiende que estos trabajos siempre generan molestias entre la ciudadanía". Una situación que supone problemas de tráfico y aparcamiento, pero que IU defiende porque Mieres contará "con una potente red de calor generada con energía sostenible como cuentan en ciudades como Estocolmo, Helsinki o Copenhague".