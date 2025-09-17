Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mieres homenajea al Policía Local José Manuel Fanjul en su Semana de la Movilidad

El programa de actos cuenta con actividades para fomentar el transporte público y una movilidad sostenible

Jose Manuel Fanjul, durante una actividad de educación vial en el colegio Liceo Mierense.

Jose Manuel Fanjul, durante una actividad de educación vial en el colegio Liceo Mierense. / A. Velasco

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente, se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar un cambio en los hábitos de transporte para conseguir mejorar la calidad de vida, reducir la contaminación ambiental y acústica y aumentar la seguridad vial avanzando en que el espacio público sea accesible y seguro para todas y todos, incluidos peatones y ciclistas. El programa de actividades de este año incluirá una actividad muy especial: un homenaje a José Manuel Fanjul, el Policía Local encargado de impartir en los colegios los talleres de Seguridad Vial, y que fallecía de forma repentina el pasado junio, apenas unos días antes de jubilarse.

Esta Semana Europea de la Movilidad busca, en palabras del Ayuntamiento de Mieres, "sensibilizar a la sociedad y promocionar la movilidad sostenible potenciando el uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie". Y para ello se han programado un abanico de actividades que se desarrollarán entre el 20 y el 22 de septiembre, bajo el lema "Movilidad para todas las personas".

Programa

El programa de actividades diseñado por la concejalía de Medio Ambiente incluye talleres, mercadillo de segunda mano, deportes y, como suele ser habitual, el cierre al tráfico de la calle Manuel Llaneza para conmemorar el "Día sin Coche" y permitir que la gente, sobre todo los y las más jóvenes, "tomen" la calzada con actividades y juegos, actividad que tendrá lugar el lunes 22.

Un autobús de Emutsa circulando por la calle Manuel Llaneza.

Un autobús de Emutsa circulando por la calle Manuel Llaneza. / LNE

Precisamente esa jornada será en la que tenga lugar el citado homenaje a José Manuel Fanjul, el policía local que durante años se encargó de los cursos y talleres de educación vial en los centros educativos del concejo. Un hombre que se ganó el cariño, el respeto y la admiración de los centenares de alumnos que pasaron por sus manos durante sus años de servicio. Tanto es así que para los ciudadanos era conocido como Fanjul, pero todos los niños siempre buscaban por la calle y de uniforme a su amigo José Manuel. Esa dedicación le ha valido para que dentro de esta Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento haya organizado un reconocimiento, que tendrá lugar en la casa de Cultura de Mieres, a las 17.00 horas, y en el que participarán escolares de los centros educativos de Mieres. Una jornada en la que además el billete para los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (Emutsa) serán gratuitos en todas sus líneas.

