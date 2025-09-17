Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pancho Varona actúa este viernes en Pola de Lena

El artista, vinculado muchos años a Joaquín Sabina, presenta su espectáculo "Punto y seguido"

Pancho Varona, durante un concierto en Gijón el año pasado. | MARCOS LEÓN

L. Díaz

Pola de Lena

El cantante y compositor Pancho Varona, uno de los creadores musicales más importantes del país, ofrece este viernes 19 de septiembre un concierto en el Teatro Vital Aza de Pola de Lena. Varona presentará su espectáculo "Punto y seguido" desde las 20.30. Quedan entradas a la venta (15,30 euros, en "Entradium.com"). Organiza el concierto La Trucha Azul, de Pola de Lena.

Varona atesora más de 40 años de carrera musical, muchos de ellos al lado de Joaquín Sabina, con el que firmó más de un centenar de canciones. También ha colaborado a lo largo de su carrera con artistas y grupos de la talla de Luz Casal, Amaral, Ana Belén, Estopa o Joan Manuel Serrat. En Pola de Lena Varona presentará su espectáculo "Punto y seguido", un formato intimista en el que el artista aparece solo con su guitarra, y en el que además de interpretar sus canciones, también comparte con el público vivencias de su larga trayectoria musical.

Poesía

Por otra parte, también en Pola de Lena, en La Trucha Azul (avenida de La Constitución, 7) se presentan este jueves dos libros de poesía, desde las 20.00 horas. Se trata de dos títulos de la colección "Poesía abierta", "Cuando te saquen los ojos", cuyo autor es Pedro García, y "Tierra adentro", de Teo Hernando.

