Pancho Varona actúa este viernes en Pola de Lena
El artista, vinculado muchos años a Joaquín Sabina, presenta su espectáculo "Punto y seguido"
L. Díaz
El cantante y compositor Pancho Varona, uno de los creadores musicales más importantes del país, ofrece este viernes 19 de septiembre un concierto en el Teatro Vital Aza de Pola de Lena. Varona presentará su espectáculo "Punto y seguido" desde las 20.30. Quedan entradas a la venta (15,30 euros, en "Entradium.com"). Organiza el concierto La Trucha Azul, de Pola de Lena.
Varona atesora más de 40 años de carrera musical, muchos de ellos al lado de Joaquín Sabina, con el que firmó más de un centenar de canciones. También ha colaborado a lo largo de su carrera con artistas y grupos de la talla de Luz Casal, Amaral, Ana Belén, Estopa o Joan Manuel Serrat. En Pola de Lena Varona presentará su espectáculo "Punto y seguido", un formato intimista en el que el artista aparece solo con su guitarra, y en el que además de interpretar sus canciones, también comparte con el público vivencias de su larga trayectoria musical.
Poesía
Por otra parte, también en Pola de Lena, en La Trucha Azul (avenida de La Constitución, 7) se presentan este jueves dos libros de poesía, desde las 20.00 horas. Se trata de dos títulos de la colección "Poesía abierta", "Cuando te saquen los ojos", cuyo autor es Pedro García, y "Tierra adentro", de Teo Hernando.
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta
- Herido un motorista polaco que colisionó contra un coche en el puerto de Tarna