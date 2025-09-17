La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica

Los vecinos del centenario barrio Urquijo, en La Felguera, demandan una "solución" al Ayuntamiento de Langreo ante la problemática que están sufriendo con la instalación de la fibra óptica en las casas de la zona, que forman parte del catálogo urbanístico del concejo.

"No se pueden tocar las fachadas porque dicen que el barrio está protegido, pero digo que la catedral de Oviedo estará más protegida y cuenta con un valor patrimonial mayor. Y tienen wifi", señaló Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos, que añade: "Aquí cada vecino tiene que buscarse la vida. Hemos pedido que al menos dejen colocar un cable del mismo color que las fachadas, pero el Plan Urbano lo impide. Que lo cambien o hagan lo que quieran pero que nos den soluciones".

El barrio Urquijo es uno de los referentes arquitectónicos del paternalismo industrial. El barrio obrero –que forma parte del mencionado catálogo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Langreo– fue impulsado por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. La construcción del poblado, basada en los planos proyectados por el arquitecto Rodríguez Bustelo, finalizó en 1918.

Problemas

Las dificultades para instalar la fibra óptica no son el único problema denunciado por los vecinos, que este verano también se han quejado del "peligro" que supone el mal estado de la pérgola y el deterioro de alguno de los edificios. "Eso se suma a la suciedad y la maleza que hay en otras zonas, como el entorno de la cancha, que es un foco de insalubridad", aseguró entonces el máximo responsable de la asociación vecinal.