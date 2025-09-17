La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica
Los vecinos denuncian que no pueden poner cables en los edificios al estar catalogados
M. Á. G.
Los vecinos del centenario barrio Urquijo, en La Felguera, demandan una "solución" al Ayuntamiento de Langreo ante la problemática que están sufriendo con la instalación de la fibra óptica en las casas de la zona, que forman parte del catálogo urbanístico del concejo.
"No se pueden tocar las fachadas porque dicen que el barrio está protegido, pero digo que la catedral de Oviedo estará más protegida y cuenta con un valor patrimonial mayor. Y tienen wifi", señaló Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos, que añade: "Aquí cada vecino tiene que buscarse la vida. Hemos pedido que al menos dejen colocar un cable del mismo color que las fachadas, pero el Plan Urbano lo impide. Que lo cambien o hagan lo que quieran pero que nos den soluciones".
El barrio Urquijo es uno de los referentes arquitectónicos del paternalismo industrial. El barrio obrero –que forma parte del mencionado catálogo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Langreo– fue impulsado por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. La construcción del poblado, basada en los planos proyectados por el arquitecto Rodríguez Bustelo, finalizó en 1918.
Problemas
Las dificultades para instalar la fibra óptica no son el único problema denunciado por los vecinos, que este verano también se han quejado del "peligro" que supone el mal estado de la pérgola y el deterioro de alguno de los edificios. "Eso se suma a la suciedad y la maleza que hay en otras zonas, como el entorno de la cancha, que es un foco de insalubridad", aseguró entonces el máximo responsable de la asociación vecinal.
Suscríbete para seguir leyendo
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta
- Herido un motorista polaco que colisionó contra un coche en el puerto de Tarna