Rodajes, festivales de música y videojuegos ganan peso en la escena laboral de Asturias: el auge del sector audiovisual dispara la contratación de titulados de FP

El nuevo curso de Formación Profesional ya ha echado a andar y los alumnos que se titulen este año en los dos centros que componen el denominado "campus de la FP" de Langreo tienen altas probabilidades de encontrar empleo cuando finalicen sus estudios. El centro de Mantenimiento y Servicios a la Producción es, de los dos, el que cuenta con un mayor índice de inserción laboral, un 78%. En el centro de Comunicación, Imagen y Sonido, pese a estar por debajo, el aumento ha sido notable.

Así lo explica su directora, Maribel Lugilde. "En las encuestas que hacemos sobre los alumnos titulados, hasta ahora no daba una inserción laboral del 50 por ciento. Estaba por ahí todos los años, en algunos ciclos más y en otros menos, pero la media era esa. Y el curso pasado ya subió al 60 por ciento, lo cual fue muy importante", constata Lugilde, que añade: "Y una parte muy importante de ese 40 por ciento restante no va al mercado de trabajo porque sigue estudiando. Algunos se quedan con nosotros para hacer otros ciclos y otros se van a la Universidad, a hacer Comunicación Audiovisual o Telecomunicaciones, a la Escuela de Cine, el estudio de idiomas o másteres".

Esa inserción laboral es tanto dentro como fuera de Asturias, ya que "algunos titulados se van fuera de la región". No obstante, el aumento viene derivado en gran parte del crecimiento del sector audiovisual en la región

"Es una evolución lógica porque ya hay un buen sector teatral en Asturias que demanda técnicos. Y también hay muchos rodajes en la región y productoras que están consolidadas", expuso Maribel Lugilde. "A eso" –prosiguió– "tenemos que sumar que hay muchos espectáculos en directo, como festivales de música que demandan iluminación, sonido y producción. Y también está el crecimiento del sector de videojuego".

Para la directora del centro de FP de Imagen y Sonido de Langreo, "todos estos campos son sectores emergentes que sufrieron un revés en la pandemia, sobre todo el tema de los espectáculos en directo, pero que después se recuperaron".

En el curso 2022-2023, el Cislan alcanzó el hito de ofrecer todas las enseñanzas incluidas en la familia profesional de Imagen y Sonido. Esas enseñanzas son de grado medio, en el caso de Vídeo, disc-jockey y sonido, y de grado superior: Iluminación, captación y tratamiento de imagen; Producción de audiovisuales y espectáculos; Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos; Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos; Sonido para audiovisuales y espectáculos. Además de la especialización en Audiodescripción y subtitulación.

FP industrial

Eloy Suárez, director del centro integrado de FP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo también destacó la alta inserción laboral del equipamiento, que se ha mantenido en un elevado índice en los últimos años. "El 78,13 por ciento de los alumnos titulados trabajan al finalizar su titulación y el 13,53 sigue estudiando. Es decir, de nuestros titulados, el 91,68 sigue estudiando o trabaja". El centro cuenta con el ciclo de grado medio de Soldadura y calderería no tenemos vacantes, otro de Instalaciones frigoríficas y de climatización; y uno de Mantenimiento electromecánico . También dispone de dos de grado superior: Energías renovables y Mecatrónica industrial.

El centro langreano organiza cada año, para que se conozcan empresas y futuros trabajadores, una feria en la que los estudiantes pueden tratar directamente con los responsables de las compañías. Esta actividad permite a los estudiantes establecer contactos con las empresas que pueden fructificar en contratos laborales.