Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una "ciudad accesible"

Langreo quiere ser una "ciudad accesible". Es uno de los objetivos que se ha marcado el gobierno local, según expresó el alcalde, Roberto García. "Necesitamos que las aceras sean más anchas, que sean seguras y que tengan un buen acceso a los pasos de peatones. Y que estén libres de elementos que impidan el paso de las personas con discapacidad. Hay puntos, como algunas zonas de Barros, en los que las aceras están intransitables".

Como parte de esas intervenciones para mejorar el tránsito peatonal, García destacó que "las baldosas tienen que estar bien pegadas y las aceras tienen que estar iluminadas y contar con suficiente espacio para pasar, sin llenarlas de mobiliario urbano. Hay que revisar los pasos de peatones, pintarlos correctamente, y las rampas tienen que estar en condiciones, para que se pueda bajar con una silla de ruedas sin que la persona se caiga de cara".

El Alcalde indicó que habrá que "hacer una inversión muy grande, estamos hablando de mucho dinero. Vamos a hacerlo poco a poco, a preparar un plan y a ver cómo lo vamos desarrollando". Y añadió: "A mí me causa un tremendo dolor, cada vez que voy a Barros, ver que las aceras están intransitables. En Barros tenemos el Credine y las personas que están allí no pueden ir con sus sillas de ruedas por dentro del pueblo porque hay unas aceras ridículas, sumamente estrechas y por las que no cabe una silla de ruedas, un carrito de bebé o una persona que lleve un carrito de la compra".

Roberto García argumentó que "ya sabemos que hay personas que protestan porque dicen que se pierden zonas de estacionamiento, pero la ciudad es para los ciudadanos. Y si queremos promover una ciudad sostenible y una ciudad del mañana tenemos que hacer que sea accesible para todo el mundo. Y aprender a prescindir un poco del coche porque vamos con el coche hasta la puerta del bar o a sacar fotocopias. Quizá tengamos que empezar a perder un poco de nuestros privilegios para que los demás puedan disfrutar de sus derechos".

En la "hoja de ruta" que seguirá el Ayuntamiento, detalló el Alcalde, "el primer paso será hacer un estudio y ponernos a pegar baldosas. Nos facilita mucho esa labor la colaboración de los propios ciudadanos, cuando meten por registro los sitios en los que hay baldosas sueltas. El personal municipal no puede llegar a todos los puntos para saber dónde hay ese problema, así que es de gran ayuda que los vecinos nos lo comuniquen".

Avenida de Gijón

Dentro de las obras de mejora financiadas con cargo el remanente municipal, el Ayuntamiento de Langreo tiene previsto iniciar en breve la reurbanización de la avenida de Gijón, en La Felguera, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos tienen "como objetivo dar continuidad a la futura urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento, integrando plenamente esta zona en la ciudad", señaló el gobierno local.

El proyecto incluye intervenciones en aproximadamente tres kilómetros de recorrido. La actuación principal será la reordenación del tráfico rodado en la avenida de Gijón con una nueva isleta en el entronque con la calle General Elorza y una rotonda en el cruce con Alfonso Argüelles, que permitirá "moderar la velocidad y mejorar la seguridad vial". Se construirán también nuevas aceras en la calle General Elorza y en Alfonso Argüelles, en un tramo en el que carece de ellas. Se sustituirán barandillas y se renovará el pavimento.

Durante el transcurso de estas labores, que incluirán la renovación completa de los pavimentos, se procederá a la reforma parcial de las redes de abastecimiento y saneamiento, y se instalará una nueva red de recogida de aguas pluviales que sustituirá a la actual cuneta abierta situada en el lado este de la Avenida de Gijón.