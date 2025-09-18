"Durante años no tuve la cercanía con el público que tengo ahora"

Lleva casi medio siglo sobre los escenarios. Pancho Varona (Madrid, 1957), es uno de los músicos y compositores más importantes de esta país. Tras su separación o "divorcio" de Joaquín Sabina hace tres años, el madrileño ha seguido subido a las tablas, tocando y cantando canciones que abrazan a varias generaciones. Este viernes lo hará en Pola de Lena con un concierto para el que aún quedan entradas.

¿Qué van a poder ver los espectadores de su concierto en Pola de Lena?

A un tipo feliz por volver a Asturias. Además, Pola de Lena me queda muy cerquita de La Felguera, donde mi madre vivió de pequeña. La gente va a ver a un tipo feliz contando historias sobre las canciones que le han acompañado en estos 42 años de carrera. Cuento historias y canto canciones y es lo que más me gusta en el mundo ahora mismo. Es mi principal afición y mi trabajo, por suerte.

¿Cuál será el repertorio, sólo canciones suyas o también éxitos que ha compartido con otras parejas de baile?

Van a ser sobre todo éxitos con maravillosas parejas de baile, efectivamente. De mi repertorio yo no canto apenas nada. Canto canciones que hice para Ana Belén, para Luz Casal, Miguel Ríos y canciones que hice con Joaquín (Sabina). El grueso del concierto está en esas canciones que la gente más conoce. Porque yo no puedo ir a la Pola y empezar a cantar canciones que nadie conoce. Creo que sería un error. Creo que hay que darle lo que la gente quiere oír, sobre todo canciones conocidas que he hecho, como usted dice, con parejas de baile maravillosas.

Lo mencionó usted y es imposible pasar sin preguntarle por esos 40 años junto a Joaquín Sabina. ¿Cómo va ese proceso de divorcio?

Igual, sin contacto. También sé que Joaquín es muy cabezón. Y cuando se le mete en la cabeza algo es muy difícil sacárselo. Espero que algún día le dé por hacerme una señal, pero en principio lo veo difícil. Y si un día me da un toque Joaquín, por supuesto que iré encantado de darle un abrazo. Si se deja. Pero lo que si tenemos en custodia compartida son las canciones.

Lleva casi medio siglo en la carretera, recorriendo grandes plazas y escenarios, y ahora está en una etapa de más íntimos. ¿Cómo se pasa de uno a otro?

Me encanta esta cercanía, me encanta tener a la gente tan cerca en los conciertos. Prácticamente termina el concierto, la gente se acerca, nos saludamos. Eso, durante años, pues no me pasó tanto. Ahora me está pasando porque voy solo a estos lugares maravillosos y lo estoy disfrutando muchísimo. Oyes a la gente toser, respirar, que uno se ríe de repente. Lo escuchas todo y eso es un ambiente que se crea maravilloso.

Ha compuesto temas y canciones que son casi himnos, para artistas muy diferentes y también para usted. ¿Con cuál de ellas se quedaría?

Hay algunas que nunca me canso de cantar. Te voy a decir tres: una es "Peces de Ciudad", otras es "No me importa nada", que siempre me encanta cantar y no sale del repertorio; y la última que le diría, que creo que fue el número uno de los "40 principales" y además dos veces diferentes, que es "Ruido". Es una de mis favoritas, me emociona siempre cantarla.

¿Qué tiene preparado de cara al futuro?

Estoy preparando para el año que viene algo, grabar canciones mías e intentar sacar en un formato de LP o de EP, algo más reducido. Justo vengo del estudio y estaba grabando una canción nueva totalmente; la letra tiene tres meses y la música dos. Yo sigo componiendo y sigo haciendo canciones que me gustan. Además, justo la quiero grabar con un asturiano, Tony Tamargo, que es guitarrista de "Ilegales" y bajista de Carlos Ares.

¿Qué relación tiene Pancho Varina con el público asturiano?

Nosotros hemos tenido a Asturias siempre en altísima estima y de hecho ha habido épocas en las que empezábamos gira en Asturias, en Gijón. Hemos hecho conciertos memorables en Gijón, en Oviedo, en Avilés, en lugares emblemáticos. Hemos hecho conciertos hermosos, y claro que yo creo que el público asturiano es un público muy sabinero. Por supuesto que Asturias es un lugar muy cercano para las canciones, para el repertorio de Joaquín y para el de Ana y el de Víctor.

Por terminar. Con Sabina hubo divorcio, pero ¿qué tal con Víctor Manuel y Ana Belén?

Con Víctor y Ana tengo una relación estupenda. Con Ana Belén he trabajado bastante. Hubo una época en la que hacíamos, junto a mi hermana, muchísimas canciones, y la relación es excelente. Tendría que ser más pesado y llamar más a Víctor y decirle que tengo alguna canción para ellos. Pero me fastidia molestar, así que últimamente las canciones que hago me las quedo yo. Pero la verdad es que tanto Víctor como Ana son gente absolutamente fantástica.