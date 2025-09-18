Exposición y ciclo cultural en Lena sobre Palestina

Este miércoles, 17 de septiembre, la Casa de Cultura de La Pola (Lena) acogió la presentación por parte de la plataforma Asturies con Palestina, junto con la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, de la exposición "Arte Asturiano contra el genocidio Palestino". La muestra podrá verse hasta el 26 de septiembre.

La exposición es el inicio de una serie de actividades organizadas en apoyo a la cultura palestina, que incluyen también un taller de "dabke" –una danza tradicional palestina– y la charla del médico y activista palestino Mohamed Safa, que dialogará con representantes de entidades sociales del concejo.

Una treintena de artistas asturianos colaboran con la muestra, con todo tipo de técnicas. El horario de visita de la exposición es de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.