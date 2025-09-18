Exposición y ciclo cultural en Lena sobre Palestina
L. Díaz
Este miércoles, 17 de septiembre, la Casa de Cultura de La Pola (Lena) acogió la presentación por parte de la plataforma Asturies con Palestina, junto con la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, de la exposición "Arte Asturiano contra el genocidio Palestino". La muestra podrá verse hasta el 26 de septiembre.
La exposición es el inicio de una serie de actividades organizadas en apoyo a la cultura palestina, que incluyen también un taller de "dabke" –una danza tradicional palestina– y la charla del médico y activista palestino Mohamed Safa, que dialogará con representantes de entidades sociales del concejo.
Una treintena de artistas asturianos colaboran con la muestra, con todo tipo de técnicas. El horario de visita de la exposición es de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
- La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica