Una hora a la intemperie: familias del alto Aller denuncian esperas de una hora a la puerta del instituto por los malos horarios del transporte

Un grupo de madres exige cambios en los horarios para que sus hijos puedan al Instituto de Moreda: "Somos los últimos en derechos"

Alumnosa afectados cogen un taxi para tratar de llegar a clase.

Andrés Velasco

Felechosa (Aller)

Varias familias del alto Aller están que trinan por la situación que viven sus hijos para llegar al instituto. Denuncian casi una hora de espera a la intemperie a la puerta del IES Valle de Aller, en Moreda, ya que los horarios del transporte público les obligan a soportar largas esperas o llegar tarde a las clases.

Ya se han puesto en contacto con el Principado, el Consorcio de Transportes, el propio centro, el Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo y la Junta General, sin que de momento haya solución. Denuncian que la ley obliga a que las esperas para entrar al centro sean de menos de 15 minutos, pero esto no se cumple.

"No queremos ser los últimos en derechos, y exigimos el ajuste de horarios que garantice los menos de 15 minutos de espera aprobados por ley", dicen.  

