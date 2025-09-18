Una hora a la intemperie: familias del alto Aller denuncian esperas de una hora a la puerta del instituto por los malos horarios del transporte

Varias familias del alto Aller están que trinan por la situación que viven sus hijos para llegar al instituto. Denuncian casi una hora de espera a la intemperie a la puerta del IES Valle de Aller, en Moreda, ya que los horarios del transporte público les obligan a soportar largas esperas o llegar tarde a las clases.

Ya se han puesto en contacto con el Principado, el Consorcio de Transportes, el propio centro, el Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo y la Junta General, sin que de momento haya solución. Denuncian que la ley obliga a que las esperas para entrar al centro sean de menos de 15 minutos, pero esto no se cumple.

"No queremos ser los últimos en derechos, y exigimos el ajuste de horarios que garantice los menos de 15 minutos de espera aprobados por ley", dicen.