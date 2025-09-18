La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales

Espaldarazo para acelerar la instalación en el pozo Fondón de Sama de una planta de hidrógeno verde, un instalación impulsada por Hunosa y que supondrá la inversión de 18 millones de euros, avalados por Europa, en Langreo.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado ha dado el visto bueno al proyecto, al aprobar la "evaluación ambiental estratégica" que recoge el documento, de modo que no será necesario llevar a cabo un trámite de impacto ambiental completo, que requeriría más tiempo. El Principado considera que el proyecto presentado por Hunosa y avalado por el Ayuntamiento de Langreo es suficiente, si se cumplen los parámetros establecidos en él, para garantizar la viabilidad ambiental de la planta.

El denominado proyecto "Mine to H2" cuenta con el liderazgo de Hunosa, junto a Alsa, Hyrem, la Universidad de Oviedo, Duro Felguera y el instituto polaco GIG-PIB. El llamado "plan especial para la implantación de nuevos usos vinculados a la instalación de actividades productivas urbanas de matriz renovable" del Fondón reordena urbanísticamente los 22.325 metros cuadrados que ocupa el pozo y sus instalaciones, entre las que se encuentra el Archivo Histórico de Hunosa, la sede de la Brigada de Salvamento Minero y la "base" de la red de calor del Fondón. La modificación urbanística hace compatible el uso de una parte de esa parcela para la planta de hidrógeno.

Así, según el documento, se señala que hay 3.065 metros cuadrados de la parcela del Fondón que se encuentran en desuso y que se destinarían a "instalaciones de actividades productoras de matriz renovable". Es decir, proyectos destinados a impulsar las energías verdes, como el "Mine to H2". El coste de toda la operación urbanística, que sería sufragado por Hunosa, superaría los 1,1 millones, a los que hay que añadir la inversión final para la planta de hidrógeno.

El proyecto en su conjunto asciende a 18 millones. Las ayudas europeas del RFCS (Research Fund for Coal and Steel) cubrirán aproximadamente la mitad, si bien estos fondos de la UE llevan aparejados una serie de plazos. En la presentación del proyecto se subrayó que se trata de una iniciativa "pionera de la economía circular" al aprovechar recursos de las antiguas explotaciones mineras (el agua procede de la bocamina), la electricidad de una planta fotovoltaica que se construirá en antiguos terrenos vinculados a la actividad minera y el calor residual de la geotermia.