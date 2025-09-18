Llegar al Instituto sin esperas: El Consorcio de Transportes aumenta una frecuencia para los estudiantes del Alto Aller
El CTA ordena agregar un autobús a las 7.50 horas para que los alumnos no tengan que aguardar una hora a las puertas del centro en Moreda
El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) anunció este jueves que, a partir del próximo lunes, los estudiantes del Alto Aller tendrán una nueva frecuencia de la línea regular que utilizan para llegar al IES Valle de Aller en Moreda y evitar las esperas cercanas a la hora que venían padeciendo los últimos tiempos.
Fuentes del organismo regional explicaron que el servicio, que es una línea regular y no un transporte escolar, contará desde el lunes con un nuevo horario, a las 7.50 horas, con el fin de que los alumnos lleguen a la hora al centro y no tengan que esperar. Desde el CTA subrayan que se trata de una nueva frecuencia, que no mermará las ya existentes, y con la que esperan poner fin a la problemática de los estudiantes del Alto Aller.
La protesta
Esta decisión llegan después de que varias familias del alto Aller protestaran ante la situación que vivían hasta ahora sus hijos para llegar al instituto. Denuncian casi una hora de espera a la intemperie a la puerta del IES Valle de Aller, en Moreda, ya que los horarios del transporte público les obligan a soportar largas esperas o llegar tarde a las clases.
Denunciaban las familias que la Ley obliga a que las esperas para entrar al centro sean de menos de 15 minutos, pero esto no se cumplía. Se pusieron en contacto con el Principado, el Consorcio de Transportes, el propio centro, el Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo y la Junta General, sin que hubiese solución.
Sin embargo, este jueves, el propio Consorcio de Transportes de Asturias, encargado de gestionar todas las líneas, ha dado orden para que se aumente una frecuencia a mayores en el servicio, dando así facilidades para que los alumnos lleguen al Instituto a la hora y sin necesidad de largas esperas (más duras si cabe en invierno) a la puerta del centro.
