"Llevamos futbolistas, no jabalís": el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey

Un día después de comenzar las obras de renovación del césped sintético del Hermanos Antuña, la directiva del Caudal Deportivo de Mieres ha hecho público su malestar con el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón. Y es que ante la previsión de que la entidad mierense no pueda jugar la eliminatoria de la Copa del Rey en su estadio, y después de que la Real Federación Española de Fútbol descartase el anexo Eliseo Gutiérrez (antiguo Mundial 82), se había dirigido a los dos clubes para solicitarles poder hacerlo en el Carlos Tartiere o en El Molinón-Enrique Castro "Quini". Sin embargo, ambas entidades alegaron el estado del campo para negarse al préstamo del mismo. Con ironía, el presidente del Caudal, Luis María García, evidenció su disconformidad: "Aunque estemos jugando en Tercera RFEF, teníamos pensado llevar a la Copa jugadores, no jabalís".

El máximo mandatario del club mierense quiso empezar agradeciendo la disposición del Unión Popular de Langreo, histórico rival del Caudal, a la hora de cederles su estadio para la disputa de la Copa del Rey. "Han mostrado una gran empatía y se han ofrecido a colaborar en todo momento", señaló García. Sin embargo, el presidente blanquinegro buscaba un recinto más grande en el caso de no poder jugar en el Hermanos Antuña. "Hay determinados equipos que nos pueden tocar que traerían mucha afición, y unido a la gente que quiere ver al Caudal en Copa del Rey, podríamos hacer una gran entrada", señala.

Rivales

En esos supuestos, hay varios clubes que tanto por la cercanía geográfica como por tener unas hinchadas numerosas que suelen acompañar al equipo, serían grandes alicientes para la eliminatoria de la competición del KO. Más allá de cualquier equipo de Primera, los propios clubes asturianos, unidos a otros como el histórico Deportivo de la Coruña, el Racing de Santander o la recién ascendida a Segunda División Cultural y Deportiva Leonesa, serían cruces para los que se prevén una asistencia de varios miles de personas. Y es por eso que el Caudal buscaba un campo con un aforo grande y se dirigió a Oviedo y Sporting.

"Ambos se excusaron en el estado de sus respectivos terrenos de juego, pero hay que recordarles que en el Caudal tenemos jugadores, no jabalís", señaló Luis María García. Es más, el presidente del Caudal quiso recordar que "no hace tantos años, el Caudal y el Real Oviedo jugaban competiciones en el Carlos Tartiere porque estábamos en la misma categoría". El dirigente mierense se mostró crítico con las dos grandes entidades deportivas a nivel futbolístico en Asturias: "igual para ellos que el Caudal juegue en el Tartiere o en el Molinón supone una bajada de nivel", dijo indignado.

Opciones

Parece improbable que ni el Oviedo ni el Sporting den marcha atrás en sus decisiones de no ceder el campo al Caudal. En ese caso, hay varias opciones sobre la mesa. La más sencilla sería jugar la eliminatoria de Copa en el Nuevo Ganzábal (4.000 espectadores de aforo), dada la disposición del Langreo a ceder su campo. Pero tampoco se descarta que finalmente el club mierense pueda jugar como local en el Hermanos Antuña.

Aunque los trabajos de renovación del césped acaban de comenzar y los plazos son muy ajustados, García se mostró optimista con el avance. "La verdad es que es poco probable, pero pasamos de descartar completamente el jugar en casa a ver una pequeña oportunidad si la obra marcha al ritmo que está yendo estos primeros días", confesó el presidente del Caudal. Sea en el campo que sea, la entidad mierense va a dar todo de sí para pasar de ronda, donde ya entrarían a jugar equipos de competiciones europeas. Y lo hará con una plantilla de jugadores. Los jabalís quedarán en el monte.