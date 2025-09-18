San Martín ofrecerá apoyo educativo a 60 niños y jóvenes

La concejalía de Servicios Sociales de San Martín del Rey Aurelio pondrá en marcha a partir del 1 de octubre una nueva edición del programa "Parti", de apoyo escolar para estudiantes de entre 6 y 17 años, que se desarrollará durante el actual curso escolar. En total se ofertan 60 plazas. El apoyo se desarrollará en la Casa de la Juventud, en Sotrondio, los lunes y los miércoles, y en la Casa de la Cultura, en El Entrego, los martes y los jueves, en horario de 15.30 a 17.00 y de 17.00 a 18.30.

Este programa municipal de refuerzo educativo para la infancia, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y el Gobierno del Principado, tiene como finalidad "acompañar en el progreso escolar a familias con niños y adolescentes que cumplen criterios de vulnerabilidad".