San Martín ofrecerá apoyo educativo a 60 niños y jóvenes
El programa, para estudiantes de entre 6 y 17 años, se desarrollará en Sotrondio y El Entrego
L. Díaz
La concejalía de Servicios Sociales de San Martín del Rey Aurelio pondrá en marcha a partir del 1 de octubre una nueva edición del programa "Parti", de apoyo escolar para estudiantes de entre 6 y 17 años, que se desarrollará durante el actual curso escolar. En total se ofertan 60 plazas. El apoyo se desarrollará en la Casa de la Juventud, en Sotrondio, los lunes y los miércoles, y en la Casa de la Cultura, en El Entrego, los martes y los jueves, en horario de 15.30 a 17.00 y de 17.00 a 18.30.
Este programa municipal de refuerzo educativo para la infancia, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y el Gobierno del Principado, tiene como finalidad "acompañar en el progreso escolar a familias con niños y adolescentes que cumplen criterios de vulnerabilidad".
