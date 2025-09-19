Caso dotará de cobertura móvil y de internet a Brañagallones y recuperará parte del antiguo Camín Real

Brañagallones tendrá cobertura para móvil e internet, al igual que la braña de La Roza, en el mismo entorno de Caso. Se trata de dos de las iniciativas incluidas en el proyecto "Mejora de la movilidad y digitalización de las infraestructuras turísticas y sociales en Caso", que cuenta con fondos europeos y que el Ayuntamiento casín acaba de sacar a contratación: cuenta con 591.469 euros para ejecutarlo.

Además de dotar de cobertura a Brañagallones, corazón ganadero y turístico de Caso y de Redes, el plan contempla varias actuaciones más. El primero, la instalación de un aparcamiento de bicicletas eléctricas, con varias bicis de alquiler, en el parking de Bezanes, localidad desde la que se accede precisamente a Brañagallones (tras una ruta de 11 kilómetros de subida). El aparcamiento, subraya el proyecto, se gestionará a través de una aplicación móvil, que permitirá reservar y recoger la bicicleta. También se instalará un punto de recarga para vehículos eléctricos.

Se llevarán a cabo mejoras en dos rutas del concejo. Una de ellas, la de Brañagallones, uno de cuyos tramos se vio afectado este verano por los incendios. En esta senda "se abordará la seguridad", mejorando el firme en varios puntos, "creando apartaderos" para que puedan cruzarse dos vehículos (solo pueden subir vehículos autorizados, de ganaderos, guardas, propietarios de cabañas... y el denominado "tren al paraíso", el servicio de taxi) e instalando biondas en puntos peligrosos. También se instalará cartelería y señalización, acorde con el entorno.

La segunda ruta que recoge el proyecto es el tramo Campo de Caso-Gobezanes del antiguo Camín Real Tarna-Villaviciosa, una vieja ruta ganadera y comercial que perdió su uso en tiempos de la industrialización, y que se quiere ir recuperando, para el turismo y la ganadería. Se mejorará este tramo, se instalará señalización y se acondicionará manualmente el tramo entre La Linar y el concejo de Piloña.

Finalmente, de nuevo en Brañagallones, se va a restaurar una de las antiguas cabañas ganaderas en desuso. La acompañarán paneles explicativos para poner en valor el patrimonio etnográfico y ganadero del entorno.