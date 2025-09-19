Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El comercio de San Martín se promocionará en tres grandes eventos

El sector distribuirá una guía en dos ferias que acogerá el pozo Sotón y en el Trail del Abeduriu

La inauguración de la última edición de Fetumi, en el pozo Sotón. | D. O.

La inauguración de la última edición de Fetumi, en el pozo Sotón. | D. O.

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Sotrondio

San Martín del Rey Aurelio promocionará su comercio local y sus enclaves turísticos, a través de unas guías editadas por la Agrupación de Comerciantes, en tres eventos próximos de relevancia como son la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural (Presura), la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi) y el Trail del Abeduriu. En total, se distribuirán 3.000 guías entre los visitantes que acudan a estos eventos.

Las guías forman parte del programa de acciones de promoción que se están desarrollando desde la asociación de comerciantes, con la colaboración del Ayuntamiento. "Reúnen en una publicación muy manejable la relación de comercios asociados y los imprescindibles turísticos del municipio, destacando la marca ‘Naturaleza Minera’, pensando en los potenciales visitantes", informó el concejal de Comercio, Arturo Fernández. Además, "refrendamos la profesionalidad, calidad y cercanía del comercio local, de sus productos y servicios, y nos presentamos como un municipio moderno que acoge al visitante con los brazos abiertos", añadió.

La Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural y Fetumi se celebrarán en el pozo Sotón el primer fin de semana de octubre, mientras que el Trail del Abeduriu llegará los días 10 y 11 del mismo mes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
  2. Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
  3. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  4. La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
  5. El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
  6. Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
  7. La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
  8. Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible

El comercio de San Martín se promocionará en tres grandes eventos

El comercio de San Martín se promocionará en tres grandes eventos

Más de mil apoyos para un nuevo mercado: los comerciantes exigen la rehabilitación de la plaza de abastos y recogen firmas para presionar al Ayuntamiento

Más de mil apoyos para un nuevo mercado: los comerciantes exigen la rehabilitación de la plaza de abastos y recogen firmas para presionar al Ayuntamiento

Riosa, entregada a la Vuelta: "La etapa del Angliru ha sido una gran promoción para el concejo"

Riosa, entregada a la Vuelta: "La etapa del Angliru ha sido una gran promoción para el concejo"

Vecinos denuncian un caso de maltrato animal en Morcín

Vecinos denuncian un caso de maltrato animal en Morcín

Sobre la internacionalidad langreana

Lo mejor de la huerta se da cita en Langreo

Lo mejor de la huerta se da cita en Langreo

Barredos se prepara para sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el "prau" de Los Mártires

Barredos se prepara para sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el "prau" de Los Mártires

Morcín urge al Principado "medidas eficaces" contra los lobos

Morcín urge al Principado "medidas eficaces" contra los lobos
Tracking Pixel Contents