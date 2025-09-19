El comercio de San Martín se promocionará en tres grandes eventos

San Martín del Rey Aurelio promocionará su comercio local y sus enclaves turísticos, a través de unas guías editadas por la Agrupación de Comerciantes, en tres eventos próximos de relevancia como son la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural (Presura), la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi) y el Trail del Abeduriu. En total, se distribuirán 3.000 guías entre los visitantes que acudan a estos eventos.

Las guías forman parte del programa de acciones de promoción que se están desarrollando desde la asociación de comerciantes, con la colaboración del Ayuntamiento. "Reúnen en una publicación muy manejable la relación de comercios asociados y los imprescindibles turísticos del municipio, destacando la marca ‘Naturaleza Minera’, pensando en los potenciales visitantes", informó el concejal de Comercio, Arturo Fernández. Además, "refrendamos la profesionalidad, calidad y cercanía del comercio local, de sus productos y servicios, y nos presentamos como un municipio moderno que acoge al visitante con los brazos abiertos", añadió.

La Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural y Fetumi se celebrarán en el pozo Sotón el primer fin de semana de octubre, mientras que el Trail del Abeduriu llegará los días 10 y 11 del mismo mes.