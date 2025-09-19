Lo mejor de la huerta se da cita en Langreo

Langreo pone en valor el sector hortofrutícola del Nalón. Mañana se celebra en el concejo el Certamen de la Huerta —en memoria del que fuera concejal del municipio, José Francisco Torre Álvarez, fallecido en octubre de 2024—. Lo albergará, como es habitual, el Parque Dorado de Sama, y contará con concurso, exposición y venta. Tampoco faltará música de gaita y tambor que lo amenice, aunque el principal objetivo volverá a ser contribuir a que los productos de la huerta y el trabajo del sector gocen de la atención y el reconocimiento que merecen.

Una señora mira una de las calabazas a concurso, en una edición anterior. / Cedida a LNE

El Certamen de la Huerta, con carácter comarcal, tienen como objetivo la divulgación de los productos agrarios obtenidos por las empresas y particulares vinculados con el medio rural del Valle del Nalón. La exposición, de carácter gratuito, cuenta con una gran aceptación en el concejo.

El número máximo de participantes se encuentra limitado a 20 plazas. En el Certamen de la Huerta participarán personas de la comarca del Nalón que deseen exponer sus productos, siempre que acrediten la procedencia de sus huertas. También habrá quienes presenten conservas de hortalizas y frutas, planta en maceta o flor cortada producida en sus explotaciones.

La edición de este año será en memoria de José Fco. Torre Álvarez. / Cedida a LNE

La primera jornada del certamen, mañana, estará dedicada al concurso propiamente dicho, mientras que la jornada dominical se centrará en la venta de productos para aquellos que estén interesados. En total, el certamen otorga una cuantía de más de 5.000 euros en concepto de premios, divididos por categorías de fruta; hortaliza; flor cortada; planta en maceta; premio a la mejor calabaza, premio al mejor puesto decorado; o conservación de hortalizas y frutas. Durante el transcurso del evento se otorgará el galardón especial de la Fesoria de Oro al mejor hortofruticultor en lo que será uno de los instantes que más expectación generen.

Programa

El Memorial José Francisco Torre Álvarez subirá el telón a las 12.00 horas con la fase de exposición y concurso, que estará amenizada con la algarabía de la gaita y el tambor. A las 13.00 horas comenzarán las labores de clasificación y, a las 19.00 horas, tendrá lugar el fallo del jurado. La jornada del domingo echará a andar a las 11.00 horas con el inicio de la fase de venta al público, seguida de la música de gaita y tambor. A las 13.00 horas llegará uno de los momentos más esperados del evento: el pesaje de la calabaza. A las 13.30 horas se hará entrega de los premios y, a las 14.00 horas, se dará por clausurado el certamen. Durante todo el fin de semana habrá mercado de artesanía.

Al Certamen de la Huerta le seguirá, en octubre, el Certamen de Ganadería, que ocupará la estación de autobuses de La Felguera y que también homenajeará a José Francisco Torre Álvarez.