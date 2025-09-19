Mieres convoca a los vecinos a siete reuniones para explicarles el nuevo Plan General

El Ayuntamiento de Mieres iniciará la próxima semana una ronda de reuniones informativas sobre el Plan General de Ordenación (PGO). Unos encuentros que incluyen citas a nivel sectorial y también territorial y que se enmarcan en el objetivo de "promover la información y la participación durante este periodo de información pública, abierto tras la aprobación inicial de la revisión del PGO". En ese momento el equipo de gobierno anunció "luz y taquígrafos con el objetivo de garantizar que cualquier persona tenga acceso a toda la información, pueda consultar y resolver dudas, recibir asesoramiento o presentar alegaciones".

En este marco de trabajo, hace un mes se abrió una oficina de información específica por la que ya han pasado casi 300 personas. Una oficina ubicada en la calle Valeriano Miranda y con atención al público de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y también las tardes de los martes y los jueves en horario de 16.00 a 20.00 horas. Además, se remitió una carta informativa a todos los vecinos del concejo y ahora arranca la ronda de reuniones que incluye la convocatoria del consejo de participación ciudadana, encuentros sectoriales y también citas informativas por territorios abiertas a todos los vecinos y vecinas para explicar el contenido del PGO.

“Para el Gobierno local de Mieres este periodo de información pública no es un mero trámite: queremos un urbanismo con luz y taquígrafos, donde impere el interés general y el bien común”, señaló la concejala de Urbanismo, Marta Jiménez, que recordó que el gobierno local tiene claro su modelo territorial para Mieres. “Pasa por tres grandes ejes: ganar población, generar empleo y garantizar calidad de vida”, apuntó la edil, que recordó que en estos objetivos se trabaja día a día, con una visión descentralizada del concejo y con un modelo basado en la sostenibilidad y la eficiencia y con una premisa clara: “lo primero es el interés general”.

El PGO facilita la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana, permitirá movilizar suelo disponible para construir 400 nuevas viviendas que tienen que ofrecer calidad a precio asequible, permitirá desbloquear Oñón, Requejo y La Villa, facilitar la accesibilidad en los edificios y que se instalen ascensores ocupando vía pública si no hay otra alternativa… Estas acciones, y otras más previstas, permitirán al Ayuntamiento alcanzar otro objetivo: movilizar una buena parte de las 4.000 viviendas vacías que hay en el concejo. Además, el plan apuesta por la actividad económica para generar empleo, teniendo presente las necesidades de las empresas, las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de actividad y protegiendo la actividad industrial y preparándose para el futuro.

Calendario de reuniones

Estas son las importantes cuestiones que se abordarán en las distintas reuniones que se celebrarán según el siguiente calendario:

Martes 23 de septiembre. 19.00 horas. Local asociación vecinal de Urbiés.

Miércoles 24 de septiembre. 19.00 horas. Salón de Actos colegio La Salle Turón.

Lunes 29 de septiembre. 19.00 horas. Local asociación vecinal Baíña.

Martes 30 de septiembre. 17.00 horas. Local asociación vecinal de Cenera.

Martes 30 de septiembre. 19.00 horas. Polideportivo de Santa Cruz.

Miércoles 1 de octubre. 19.00 horas. Casa de Cultura de Mieres.

Lunes 6 de octubre. 19.00 horas. Local asociación vecinal de Rioturbio.

“Llegaremos a todas las zonas del concejo para que toda la ciudadanía interesada pueda acudir a estas reuniones”, señaló la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, que recordó que además se desarrollarán también encuentros sectoriales en el marco del plan de participación e información planteado para este periodo de información pública del PGO que finaliza el 22 de octubre.