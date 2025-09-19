Más de mil apoyos para un nuevo mercado: los comerciantes exigen la rehabilitación de la plaza de abastos y recogen firmas para presionar al Ayuntamiento

Es uno de los edificios más emblemáticos de Mieres, y se encuentra en el corazón de la ciudad. Se trata de la plaza de abastos, un inmueble que con el paso de los años, especialmente en su interior, presenta un notable deterioro. Los comerciantes que tienen negocios dentro reclaman al Ayuntamiento su reforma, pero hasta el momento, la respuesta municipal parece no tenerlos contentos. Se han puesto en contacto con la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios "Ye Mieres", y juntos han comenzando una campaña de recogida de firmas para exigir un proyecto que reflote la instalación. Hasta el momento, más de un millar de personas han respaldado la iniciativa.

El presidente de "Ye Mieres", Roberto Ardura, explica la situación actual. "Llevamos más de tres años detrás de que nos hagan caso para afrontar una reforma de la plaza", señala. Asegura que es un tema que había hablado en su momento con Aníbal Vázquez. "Siempre me decía que después de hacerse las peatonalizaciones de las calles Doce de Octubre y Escuela de Capataces habría una reforma del mercado, fuera como fuera", apunta el comerciante, que señala que el exregidor "era un ejemplo de personas que Mieres debe de tener para dirigirla".

A día de hoy, la plaza no ha sufrido ninguna reforma tras las peatonalizaciones, algo que además para Ardura ha supuesto un nuevo hándicap. "La gente de los pueblos nos dice que no tiene donde aparcar para comprar. Se ha perdido el cordón de las calles que rodeaban la plaza, y ahora aunque las distancias no son grandes, es imposible aparcar cerca", afirma. Además, el presidente de "Ye Mieres" agrega que "en su día hubo un estudio de como reformarla, pero se gastó dinero para nada". Señala que desde el Ayuntamiento "nos dicen que la reforma no entra en sus planes presupuestarios".

Mina de oro

Para el responsable de esta asociación de comerciantes, hosteleros y servicios, Mieres tienen en pleno corazón "una mina de oro". "Veo plazas de abastos en muchos sitios, y la verdad es que lo que tenemos en Mieres, con una reforma y bien gestionada, es una gran oportunidad", asegura Ardura.

Sin embargo, la situación actual dista mucho de ser óptima. En el documento que prepararon para acompañar a la recogida de firmas, vecinos, comerciantes y "Ye Mieres" especifican varios "problemas alarmantes". Entre ellos, apuntan a la "presencia de óxido y musgo en paredes, suelos, barandillas, escaleras y baños", un "deterioro y abandono de los puestos comerciales", la presencia de "cables eléctricos a la vista, suelos rotos y tablones mal sujetos", una "iluminación deficiente y puertas pesadas, sucias y de difícil acceso", la "proliferación de palomas en el interior del recinto", "encharcamientos, malos olores en los baños y techos manchados de óxido" y una "falta de seguridad, con continuos robos en la zona".

Así las cosas, exigen al Ayuntamiento de Mieres que "con carácter urgente, lleve a cabo un proyecto de rehabilitación y limpieza de la Plaza de Abastos". "Exigimos una Plaza de Abastos digna, limpia, moderna y segura: un lugar del que Mieres pueda sentirse verdaderamente orgullosa", finalizan.

Según apunta Ardura, hasta el momento, se han recogido ya un millar de firmas, y espera recibir muchos más apoyos. "La situación es muy mala, y esperamos que realmente el Ayuntamiento se dé cuenta de la joya que tiene y opte por darle una solución a todos sus problemas".