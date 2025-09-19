Morcín urge al Principado "medidas eficaces" contra los lobos

La Junta Ganadera del Ayuntamiento de Morcín, tras la reunión mantenida este jueves, ha manifestado su preocupación ante la situación que atraviesa el sector en el concejo "debido a la reiteración de ataques de lobo, cada vez más frecuentes en los núcleos de población". Los ganaderos destacan que "estos ataques provocan pérdidas económicas graves, generan una disminución progresiva de la cabaña ganadera y comprometen la continuidad de un sector fundamental en la economía y la vida social del municipio".

Más allá del perjuicio directo a las explotaciones, la Junta considera necesario subrayar que "la presencia de ganado en el territorio cumple una función esencial en la prevención de incendios".

"Extracción"

La Junta recuerda, en referencia a la opción de abatir lobos para reducir su población, que "la resolución de 24 de abril de 2025 de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias aprueba el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026, que permite la extracción selectiva de ejemplares en zonas donde se producen daños reiterados al ganado".

El colectivo añade: "Resulta imprescindible que las administraciones competentes adopten medidas urgentes que garanticen la supervivencia de la ganadería extensiva en Morcín y reconozcan su papel insustituible en el mantenimiento del territorio", sostiene el citado órgano.

La Junta ganadera de Morcín trasladará al Principado "la necesidad urgente de adoptar medidas eficaces para garantizar la protección de la cabaña ganadera del concejo frente a los ataques de lobo". También reivindicará que, en la definición de políticas de prevención de incendios, se reconozca expresamente el papel fundamental de la ganadería extensiva en el control y limpieza del monte.