Morcín urge al Principado "medidas eficaces" contra los lobos
La Junta Ganadera insta a aplicar la norma que permite la eliminación "selectiva" de ejemplares
La Junta Ganadera del Ayuntamiento de Morcín, tras la reunión mantenida este jueves, ha manifestado su preocupación ante la situación que atraviesa el sector en el concejo "debido a la reiteración de ataques de lobo, cada vez más frecuentes en los núcleos de población". Los ganaderos destacan que "estos ataques provocan pérdidas económicas graves, generan una disminución progresiva de la cabaña ganadera y comprometen la continuidad de un sector fundamental en la economía y la vida social del municipio".
Más allá del perjuicio directo a las explotaciones, la Junta considera necesario subrayar que "la presencia de ganado en el territorio cumple una función esencial en la prevención de incendios".
"Extracción"
La Junta recuerda, en referencia a la opción de abatir lobos para reducir su población, que "la resolución de 24 de abril de 2025 de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias aprueba el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026, que permite la extracción selectiva de ejemplares en zonas donde se producen daños reiterados al ganado".
El colectivo añade: "Resulta imprescindible que las administraciones competentes adopten medidas urgentes que garanticen la supervivencia de la ganadería extensiva en Morcín y reconozcan su papel insustituible en el mantenimiento del territorio", sostiene el citado órgano.
La Junta ganadera de Morcín trasladará al Principado "la necesidad urgente de adoptar medidas eficaces para garantizar la protección de la cabaña ganadera del concejo frente a los ataques de lobo". También reivindicará que, en la definición de políticas de prevención de incendios, se reconozca expresamente el papel fundamental de la ganadería extensiva en el control y limpieza del monte.
Suscríbete para seguir leyendo
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
- Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible