El Principado agiliza el centro de datos de Aller y ve más lejos el laboratorio lunar

El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado que el Gobierno del Principado tiene la intención de licitar antes de final de año el proyecto para ubicar un gran centro de datos en el pozo San Jorge, en Aller. El responsable regional aseguró que solo falta un trámite administrativo en la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias), para poder sacar adelante la iniciativa.

Sánchez aseguró, durante un acto en Turón, que "es un proyecto de larga maduración, pero se van cumpliendo los diferentes trámites". En este sentido, avanzó que "sería razonable, si no se tuerce nada" que la licitación de los trabajos "se pudiera hacer este mismo año para adecuar las instalaciones" del Centro de Datos de San Jorge, donde se almacenaría la información de la Administración regional. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de euros.

Por la derecha, Lucía Viñuela, Eva Pando, Borja Sánchez y Manuel Ángel Álvarez atienden a las explicaciones de alumnos del IES Valle de Aller sobre sus proyectos del «Art is (a) Mine»

Por otra parte, también se refirió Sánchez al proyecto para participar en la misión internacional que quiere llevar un asentamiento estable a la Luna, y al que Asturias contribuiría con un laboratorio en el interior de una o varias galerías del pozo Santiago. "Estamos explorando, junto a la Universidad, la manera de habilitar la mina para proceder a estas investigaciones en el ámbito de lo que llamamos economía cislunar", dijo. En todo caso, el proyecto se encuentra en una fase más incipiente. Además de al Principado, también atañe a la Universidad y a Hunosa.

Arte, ciencia y mina

Sánchez participó en el pozo Santa Bárbara de Turón en la inauguración de la exposición "Art is (a) Mine: la ciencia de la mina y su expresión artística", un proyecto liderado por las fundaciones Caja Rural y Margarita Salas y que involucró a alumnos de tercer curso de ESO de los IES Valle de Aller y Valle de Turón en esta primera edición.

"Es un proyecto de los que nos gustan muchísimo en la Consejería, ya que busca fomentar las vocaciones científicas, esa inquietud por la formación en lo que son las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas –por sus siglas en inglés)". "Estas iniciativas pueden hacer ver al alumnado las diferentes oportunidades que se generan en torno a estas tecnologías, que van a ser la fuente de muchos de los empleos del futuro", dijo el Consejero.

La directora de la Fundación Caja Rural, Eva Pando, aseguró que "estamos muy ilusionados con lo que los alumnos han hecho, un trabajo dedicado al carbón de una forma creativa a través del arte". En el caso de la Fundación Margarita Salas, su presidenta, Lucía Viñuela, subrayó el talento "científico, tecnológico y artístico" que han demostrado los alumnos en este proyecto.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, también se mostró encantado con la elección del pozo turonés de Santa Bárbara para esta exposición, y destacó la labor de los estudiantes.

Las creaciones de los alumnos de los institutos Valle de Aller y Valle de Turón –desde unos paneles informativos o un vídeo, hasta esculturas usando antiguos materiales mineros y carbón– fueron todo un éxito. Al final, hubo un premio, que se quedó en Turón, aunque el jurado destacó la dificultad para elegir el proyecto ganador debido a la calidad de todos ellos.