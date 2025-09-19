Riosa, entregada a la Vuelta: "La etapa del Angliru ha sido una gran promoción para el concejo"

El alto del Angliru fue bautizado hace años como el «Olimpo del Ciclismo». Su dureza configura un auténtico desafío para los ciclistas profesionales, que cada dos o tres años se ven en la tesitura de cruzar la meta en la cima de esta mítica montaña, uno de los puertos más complicados para los corredores. En este 2025, la Vuelta a España volvió a coronar la subida riosana, con una etapa que para el Alcalde del concejo ha sido «muy positiva».

El socialista Roberto Álvarez, hizo una valoración «muy buena» del paso de la Vuelta a España por el municipio. «Ha sido una grandísima publicidad para nosotros, en un día en el que además acompañó el tiempo, por lo que las imágenes que se vieron de Riosa por la televisión fueron espectaculares».

El regidor se mostró muy satisfecho, ya que la afluencia de gente fue «tremendamente» importante. «En un concejo de apenas 2.000 habitantes, se estima que hubo 35.000 personas viendo la Vuelta en las carreteras», indicó Álvarez. A nivel económico, el Alcalde carece de datos concretos sobre el dinero que pudo generar el paso de la carrera por Riosa, aunque apunta a qué «daba la sensación de que los negocios hosteleros y los puestos que se pusieron en la zona funcionaban muy bien».

Numeroso público congregado para ver el paso de La Vuelta. / Irma Collín

Unos espectadores que pudieron presenciar el duelo entre los dos mejores ciclistas de esta edición de la Vuelta a España:el a la postre ganador de la general, el danés Jonas Vingegaard, y el segundo clasificado de la carrera, el portugués Joao Almeida. Este último fue quien se llevó finalmente el gato el agua en las duras rampas riosanas, cruzando en primer lugar la meta y logrando estampar su nombre en el monolito de vencedores en el Angliru, en el que figuran ciclistas como Alberto Contador, Roberto Heras o el malogrado José María «el Chava» Jiménez.

Incidentes

Roberto Álvarez destacó que apenas hubo incidentes, pese al alto nivel general de tensión que se vivió durante casi las 21 etapas del recorrido por las protestas contra el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza. «Ya se venían produciendo movilizaciones, pero viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos durante toda la Vuelta a España, la verdad es que aquí los incidentes fueron menores», apuntó el regidor, que aprovechó para lanzar un mensaje: «a ver si se termina de una vez esta guerra, este genocidio».

Por otra parte, el Alcalde también quiso resaltar el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento. «Tanto antes de la carrera como después, se ha trabajado duro, tanto para acondicionar la zona para la etapa, como también para limpiar y dejarlo todo como estaba una vez que ya pasó el pelotón».

Ahora, los deseos del regidor pasan porque Unipublic, con el director de la Vuelta, Javier Guillén, a la cabeza, vuelvan a decantarse por en Angliru como meta. «Estamos encantados cada vez que viene la Vuelta, y ojalá que sea más pronto que tarde», finalizó el regidor.

Hosteleros

La hostelería del municipio también se mostró encantada con el paso una de las pruebas más prestigiosas del mundo (junto al Tour de Francia y el Giro de Italia) por su territorio. Félix Luis es el propietario de la parrilla "El Puente". Para este joven, fue su primer Angliru como responsable del establecimiento. "La verdad es que fue un día intenso, pero lo llevamos bien", señala. Confiesa que "tal y como nos lo pintaban pensábamos que habría muchísima más gente". Pero aún así, el balance es "muy positivo". "Salieron decenas y decenas de pinchos, refrescos y bocadillos durante las primeras horas del día, y luego tuvimos muchísimas cenas cuando terminó la etapa", apunta. Por ello, para el empresario, el deseo es claro, "esperamos que vuelvan cuanto antes".

Desde "El Nuevo Llerón", Emilio Barrero tiene una visión similar. "Hubo muchísima gente, este fue mi tercer Angliru y me da la sensación de que se movieron más personas que otras ediciones", indica. En su caso, fueron muchas comidas las que se dieron, incluido parte del catering que se sirvió en la zona de prensa. "Tuvimos mucho trabajo, peor estuvo muy bien. Queremos que haya etapa cada año", apuntó.