Vecinos denuncian un caso de maltrato animal en Morcín
Veecinos de Morcín han denunciado por diversos medios (Guardia Civil, Fiscalía, Ayuntamiento) un "claro caso de maltrato animal" sufrido por dos perros adultos y varios cachorros, "encerrados sin luz, en condiciones de abandono total, en una chabola insalubre". Han sido los vecinos los que han empezado a alimentar a los animales para "que no caigan en estado crítico". Los perros, subrayan, "carecen de agua limpia", y temen que con anterioridad algún otro animal ya haya muerto a causa de estas malas condiciones. Reclaman a las autoridades que se intervenga. En la imagen, uno de los perros.
