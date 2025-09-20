La desesperada situación de los ganaderos del Aramo: denuncian que el lobo mató 200 reses en un año solo en Morcín

Los ganaderos de Morcín, y por extensión los del resto del entorno del Aramo (Riosa, Ribera de Arriba y Quirós) están completamente "hartos" de "dar de comer a los lobos" con sus animales. Reclaman "soluciones inmediatas", entre ellas, que los cazadores tengan permiso de disparar a los lobos en caso de que no se haya cumplido la cuota de "extracciones" en una zona. Para demandarlo, ponen sobre la mesa los más de "doscientos animales muertos por el lobo en un año". La gran mayoría, "ganado menor", cabras y ovejas. "Si sigue así, van a desaparecer del Aramo", advierten. Y son, recuerdan, "los animales que trabajan para evitar los incendios", las rozadoras vivientes.

El burro «Platero», de Natalia González, completamente mordido, antes de ser sacrificado. | LNE

No solo se registran ataques a ganado menor, también a otros animales, principalmente terneros, y también a burros. Es el caso de "Platero", que tuvo que ser sacrificado hace unos días. Nemesio Menéndez cuenta cómo el animal, propiedad de su sobrina Natalia González, "tenía los cuartos traseros prácticamente comidos". Lo atacaron "a las nueve de la mañana", cerca de las casas: "Cuatro lobos tenía colgados de él". Los espantaron, pero las heridas eran tan terribles que hubo que sacrificarlo.

"Pon la foto, que lo vea la gente. Eso es lo que hacen los lobos a nuestros animales", piden los ganaderos, reunidos en Argame. Con Nemesio Menéndez están Rubén Cachero, Daniel Mallada, Julián Álvarez, César González y Daniel Suárez. Todos ellos con ganado en el Aramo, pero también con menos que al inicio de la campaña de pastos. A Nemesio le faltan 49 animales, de ellos solo aparecieron 16. Es uno de los problemas que sufren, "solo el 30, o como mucho el 40% de los animales se encuentran. Y tienen que verlos los guardas para que acrediten que hay daño del lobo". El caso de Daniel Mallada es todavía peor. "Empecé la temporada con 70 cabras madre, acaba la campaña de pastos y me quedan como 30. Y ojo, tengo a 5 perros con ellas", advierte.

A los daños por el lobo empiezan a unirse también los del oso. "Aquí hay oso desde hace más tiempo, pero desde hace un año más o menos también ha empezado a realizar ataques". Menos, pero que se añaden a los "cientos de los lobos".

Hay, aseguran, un mínimo de dos manadas asentadas en Morcín, "y están criando", se sabe por "cómo dejan alguno de los cadáveres". Los adultos lo devoran juntos, la res no aparece desmembrada. Cuando hay lobeznos sí, "cada uno lo lleva para su sitio", fuera del alcance de adultos y de sus hermanos. "Como la cosa siga así", aseguran los ganaderos del Aramo", "de esta tierra va a desaparecer el ganado menor. Ya está ocurriendo". Avisan: la ganadería extensiva es el mejor método para evitar los grandes incendios que empiezan a azotar Asturias. "Y si se acaba con él, si no hay cabras ni ovejas en el monte, no hay prevención". Menos ganadería extensiva es igual a peores incendios, y también "es igual a más macrogranjas".

"Ecologismo de salón"

Critican el "ecologismo de salón", también las políticas "que se hacen desde un despacho, sin consultar para nada a quienes afectan", en este caso, a los ganaderos. "Desde que todo son restricciones, los daños y los problemas no han hecho más que aumentar. Algo se está haciendo mal", claman. Subrayan que al igual que en Asturias existe una cultura de la sidra o una cultura minera, "también existe la cultura ganadera. Y se está acabando por completo con ella, cuando habría que protegerla". Lamentan que el sector tenga "muy poca voz" en las decisiones políticas. "Se escucha más a otros que a nosotros, que somos los directamente afectados por las políticas agrarias que se toman".

Los pagos de los daños han aumentado en los últimos meses, pero aun así, tienen muy claro que "un ganadero que se precie no quiere cobrar daños. Lo que quiere es criar a su ganado y desarrollar su vida". Con el sector así, tienen claro que los jóvenes que se quieran incorporar al campo "lo tienen crudo. Están abocados al fracaso, si lo que quieren vivir de la ganadería extensiva".