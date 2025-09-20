Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Langreo exhibe y vende este fin de semana lo mejor de su huerta

El certamen rinde homenaje a José Francisco Torre

Certamen de la Huerta de Langreo, el año pasado. | L. M. D.

David Orihuela

Langreo

Langreo celebra este fin de semana su tradicional Certamen de la Huerta, que a partir de este año lleva el nombre del añorado José Francisco Torre Álvarez, quien fuera concejal del Ayuntamiento y que falleció en octubre del año pasado.

La cita será en el parque Dorado de Sama y habrá concurso, exposición y venta. El certamen arrancará hoy a las 12.00 horas con la fase de exposición y concurso. A las 13.00 horas comenzarán la fase de clasificación y, a las 19.00 horas, tendrá lugar el fallo del jurado.

La jornada del domingo comenzará a las 11.00 horas con la apertura de la venta al público. A las 13.00 horas llegará uno de los momentos más esperados, el pesaje de la calabaza más grande del certamen. A las 13.30 horas será la entrega de premios, con más de 5.000 euros para la mejor fruta, hortaliza, flor cortada, planta en maceta, la mejor calabaza, puesto mejor decorado y conservación de hortalizas y frutas. Durante el transcurso del certamen se otorgará el galardón especial de la Fesoria de Oro al mejor hortofruticultor.

