El movimiento vecinal apoya una reforma de la plaza de abastos

La Agrupación Vecinal de Mieres, que aglutina a más de medio centenar de asociaciones ciudadanas, ha mostrado su respaldo a la petición de la asociación «Ye Mieres» y de comerciantes de la plaza de abastos para la reforma integral del edificio. Para Arsenio Díaz Marentes, presidente de la entidad vecinal, «Mieres tiene una plaza de abastos única, y nos parece que no solo está en mal estado, sino que está desaprovechada».

El portavoz del colectivo aseguró que «lo que piden desde los comercios es justo y se ajusta a lo que nosotros pensamos: tenemos una joya y no le estamos sacando partido por el deterioro que sufre y la falta de modernización». Es por ello que a su juicio, «el Ayuntamiento debe acometer más pronto que tarde una reforma integral del edificio, así como también aprovechar el gran espacio que hay para generar una segunda planta, como existe en otros mercados de Asturias y del resto del país».

Además, Arsenio Díaz Marentes aprovechó para lamentar la falta de aparcamiento en el entorno de la plaza tras las peatonalizaciones de sus calles aledañas: «Hay muchos vecinos que bajan de los pueblos y se encuentran con el problema de que, a la hora de comprar en los comercios de la plaza, no tienen donde dejar el coche para luego llevar las bolsas».

Apoyos políticos

También el Partido Popular de Mieres ha salido a respaldar la petición de los comerciantes, canalizada a través del colectivo «Ye Mieres» y de su presidente, Roberto Ardura. En esa línea, el concejal del PP Víctor Ferreira manifestó el compromiso de su grupo con las demandas de los comerciantes de la plaza y aseguró que su modernización es «una prioridad absoluta» para el municipio.

El edil, que recordó que su grupo municipal ha presentado ya diversas mociones en el Pleno del Ayuntamiento planteando la reforma del recinto, indicó que Mieres «necesita un mercado de Abastos moderno, vivo y al servicio de los ciudadanos». En su propuesta, Ferreira pone el foco, entre otras cosas, en «una modernización integral del edificio que incluya accesibilidad universal, eficiencia energética y una adecuada mejora estética».

«El mercado de abastos debe ser una seña de identidad para Mieres, un motor económico y social. No podemos resignarnos a que siga en el abandono que hay en ese inmueble. Es hora de actuar y de cumplir con los comerciantes y con los vecinos», concluyó Víctor Ferreira.