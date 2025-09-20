Nueva vida para viejos enseres: el mercadillo de segunda mano de Mieres, un éxito en el Jovellanos
Decenas de vecinos pasan por el parque para aprovechar los saldos en diferentes áreas
El Parque Jovellanos de Mieres se ha convertido este sábado en un gran mercadillo de segunda mano. Lo ha hecho como parte del programa de actividades por la Semana Europea de la Movilidad. Decenas de vecinos se acercaron a ver, probar y comprar desde ropa a juguetes, pasando por diversos enseres. Este evento se ha enmarcado en esta semana de la Movilidad como actividad para promover la sostenibilidad más allá del Transporte.
Las concejalías de Medio Ambiente, Comercio y Juventud e Infancia han sido las encargadas de organizar el mercadillo de segunda mano para particulares, en el que se reservaron varios puestos para jóvenes entre 16 y 30 años
Paralelamente, se celebraron talleres en el parque Jovellanos dirigidos a niños y adolescentes. Bajo el lema "Vuelta al cole de manera sostenible", los pequeños pudieron trabajar con materiales reutilizados y reciclados para hacer estuches o carpetas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
- La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
- Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible
- La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
- Barredos se prepara para sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el 'prau' de Los Mártires
- La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica
- Más de mil apoyos para un nuevo mercado en Mieres: los comerciantes exigen la rehabilitación de la plaza de abastos y recogen firmas