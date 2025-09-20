Nueva vida para viejos enseres: el mercadillo de segunda mano de Mieres, un éxito en el Jovellanos

El Parque Jovellanos de Mieres se ha convertido este sábado en un gran mercadillo de segunda mano. Lo ha hecho como parte del programa de actividades por la Semana Europea de la Movilidad. Decenas de vecinos se acercaron a ver, probar y comprar desde ropa a juguetes, pasando por diversos enseres. Este evento se ha enmarcado en esta semana de la Movilidad como actividad para promover la sostenibilidad más allá del Transporte.

Las concejalías de Medio Ambiente, Comercio y Juventud e Infancia han sido las encargadas de organizar el mercadillo de segunda mano para particulares, en el que se reservaron varios puestos para jóvenes entre 16 y 30 años

Paralelamente, se celebraron talleres en el parque Jovellanos dirigidos a niños y adolescentes. Bajo el lema "Vuelta al cole de manera sostenible", los pequeños pudieron trabajar con materiales reutilizados y reciclados para hacer estuches o carpetas.