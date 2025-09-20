Ricardo Labra, poeta, ensayista y crítico: "No quise seguir una herencia minera de tres generaciones, me atraía escribir"

El poeta, ensayista y crítico Ricardo Labra nació el 9 de octubre de 1958: "Soy Libra y pertenezco de lleno a la llamada generación del 80, la que vino después de los novísimos y practicó lo que se conoce como la poesía de la experiencia. Nací en casa, atendido por una comadrona célebre de El Entrego: Saturna. Y yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que soy uno de los hijos de Saturna. Aquella mujer marcó toda una generación, y cuando la gente recuerda esos tiempos, muchos dicen ‘yo soy de Saturna’. Qué nombre, ¿verdad? Y sin embargo, lo que de verdad marcó mi vida fue el río Nalón".

Las aguas del Nalón. "El Nalón es mi río, el más importante del mundo para mí. Ese río que, como decía Heráclito, nunca es el mismo dos veces. Yo no necesito recurrir a los clásicos para entenderlo: es ese río el que me lo enseñó todo. Creo que todos los que somos de la cuenca del Nalón llevamos su influencia. Nuestra tierra es peculiar, un urbanismo difícil de comprender para quien llega de fuera: una ciudad lineal que se extiende durante 14 kilómetros a lo largo del río, formada por distintos pueblos que son como segmentos. Eso da una sensación espacial distinta: puedes estar en Sama y sentir al mismo tiempo que perteneces también a La Felguera, a El Entrego, a Sotrondio… En realidad, es una sola unidad, y está marcada por el río".

Saga de deportistas. "Me llamo como mi padre: Ricardo. Él es de Langreo, y de El Entrego, pertenece a una saga de deportistas muy conocida en la zona: los Molaza. Fue portero del Racing de Sama. En aquellos años había otro equipo, El Círculo Popular de La Felguera, y los enfrentamientos entre Racing y Círculo terminaban casi siempre en batallas campales. Para evitar males mayores, se decidió unificar los equipos, y así nació la Unión Popular de Langreo. Curiosamente, muchos aficionados de uno y otro bando dejaron de ir al fútbol tras la fusión. Mi tío Ramón también fue un futbolista destacado, llegó a jugar en La Coruña. Recuerdo que cuando él murió, yo empezaba a salir con Fernanda. Le propuse ir al funeral y se quedó impresionada al ver tanta gente en la calle: habían venido autocares desde La Coruña y otros lugares. Esa es la magia del fútbol, y por eso mi familia siempre soñó con tener futbolistas. Algunos fueron también entrenadores. A todos los de la familia nos probaron, pero ninguno siguió ese camino. El más dotado era mi primo Toni, pero falleció de cáncer a los 20 años, truncando las esperanzas deportivas familiares".

Un Ricardo Labra bebé / .

Escenario minero. "Mi padre trabajó toda su vida en el Pozo Sotón, como vigilante. Mi abuelo también fue minero: primero en el Pozo Sotón y luego capataz en el Pozo María Luisa. Por eso siempre digo que tengo sangre negra, que vengo del mundo de los topos, del mundo minero".

Años agitados. "Mi infancia transcurrió en tiempos muy distintos. Los críos socializábamos en la calle, al lado del río Nalón, y había que ganarse un lugar en una pandilla, un grupo. Fueron años de huelgas mineras y de gran agitación política, cuando el franquismo todavía daba sus últimos coletazos. Yo estudié en el Instituto Jerónimo González, aquel edificio anclado como un barco a la orilla del río. Y así fui creciendo, con la conciencia de que todo estaba marcado por el río, por el mundo minero y por aquella tierra que me enseñó a ser quien soy".

Inquietud lectora. "Yo siempre fui un chico extraño. Desde muy joven tuve una inquietud lectora difícil de explicar, porque en mi casa había muy pocos libros, y sin embargo yo sentía una propulsión casi natural hacia ellos. Eso me hizo salir menos a la calle que otros chicos: podía pasar un sábado o un domingo entero en casa leyendo, y aquello preocupaba a mis padres. Decían: ‘a este crío algo le pasa, es raro’. No sé cuál fue el detonante de esa pasión. No hubo un libro único que me cambiara la vida, pero sí recuerdo la emoción de esperar en la librería la llegada de un tomo de Nick Carter, de Julio Verne, de Emilio Salgari o de Karl May. Había libros que, si no se leían a una determinada edad, luego ya no tenían sentido. A los doce años, esas lecturas me deslumbraban, y cada una era un peldaño hacia la gran literatura. Esa fue mi verdadera iniciación".

La bordadora y la estética. "Curiosamente, mi primera lección de estética literaria no vino de los libros, sino de mi madre. Ella era una bordadora excepcional. Llegó a tener taller propio y hacía encargos muy delicados, incluso para la Casa Balcázar de Gijón. Cuando nací lo dejó todo, pero siguió bordando para sí misma o para regalar a familiares y amistades. Recuerdo el bastidor tensado, la tela blanca y el ritmo de sus dedos, cómo la tela se transformaba en ramos exóticos o en pájaros de colores. Más tarde me explicó que una buena bordadora debía tener la mano fría, porque si sudaba, manchaba la tela y arruinaba el trabajo. Y yo creo que eso mismo le pasa al escritor: por mucha fiebre creadora que tenga, debe mantener siempre la mano fría, sujeta a un criterio racional. Esa fue, sin saberlo, mi primera lección de escritura".

Con su esposa Fernanda Burón Arias y su hija Nereida / .

Un impulso y un refugio. "La inclinación a la lectura no puedo explicarla del todo. No creo que dependa solo de la educación o del ejemplo en casa. Sospecho que hay algo innato, un impulso que en mi caso fue también refugio. Yo tenía amigos, pero siempre me atravesó la soledad. No fui nunca el chico sociable ni el ‘exitoso’ de película americana.

"Era un buen estudiante con crisis y épocas oscuras. Recuerdo a una profesora de latín. Un día hice un examen desastroso, y al corregirlo me dijo: ‘alma presente, cuerpo ausente’. Había visto que algo me pasaba, que estaba en otro lugar. Y tenía razón: me habitaba esa sensación de distancia, de soledad, incluso en medio de los demás. También sufrí cierta presión que hoy llamaríamos bullying, aunque entonces no existía esa palabra. A mí siempre me gustó llevar el pelo largo, y en varias ocasiones me impidieron entrar en el instituto hasta que lo cortara. Tenía que volver a casa, pedir dinero a mi madre e ir al barbero, Pepe, en la calle Dorado. Ella me reprendía: ‘ya te lo decía yo, con esos pelos no vas a ningún sitio’. Y tal vez por rebeldía, he llevado el pelo largo toda mi vida".

La revolución. "El primer curso mixto que tuve fue en quinto de bachiller, una revolución para todos. Un cambio enorme en nuestras cabezas y en nuestras emociones".

La atracción de escribir. "Estuve a punto de trabajar en la mina. Llegué a hacer las pruebas para entrar en el botiquín de un pozo y las pasé todas. Pero a última hora algo se me removió por dentro y di un giro vital. No quise continuar esa herencia minera que ya pesaba tres generaciones en mi familia. Lo que de verdad me atraía era escribir. A los catorce años ya llevaba un diario. Fue el inicio de una vocación. Desde entonces siempre tuve la certeza de que quería ser escritor".

Durante una excursión con Fernanda / .

La política. "No era muy consciente de niño de lo que ocurría. Lo que sí percibíamos eran las normas de cuidado: ‘no hables, no digas, no te metas’ Mi padre procuraba preservarnos de la política, pero era inevitable. La Cuenca estaba muy politizada. En el instituto había compañeros represaliados por la trayectoria de sus padres o por haber participado en alguna huelga o acto reivindicativo. Cuando entré en mi etapa más literaria, la mayoría de amigos eran de izquierdas, muchos de ellos trotskistas".

Cine, cine, cine. "Otro mundo fundamental en mi juventud fue el del cine. En la Cuenca había muchas salas: El Hogar, El Felgueroso, el Rozada, el Teatro Victoria... Ir al cine era una auténtica ceremonia. Yo iba todos los sábados. Había porteros de uniforme y con gorra, que imponían respeto. El cine era toda una experiencia colectiva. Cuando aparecía en pantalla el protagonista de una película del Oeste, la sala estallaba en aplausos. Si algo disgustaba, se pateaba. La gente comía dentro, había sesión continua, y uno podía pasarse allí toda la tarde del sábado viendo dos películas, con refrescos y bocadillos. El cine marcó profundamente mi infancia y la de toda la comunidad. También tuvo su carga erótica. Actrices como Laura Antonelli eran verdaderos iconos. La experiencia variaba según el lugar: en Sama había mucho más control social, se parecía más a Oviedo, mientras que en La Felguera se vivía con más libertad, como en Gijón. Por eso solíamos preferir La Felguera, donde nos sentíamos menos vigilados".

Llegó Fernanda. "Mi paso de la adolescencia a la juventud fue natural, sin grandes traumas. Había pandillas, primeras atracciones, enamoramientos, hasta que conocí a Fernanda Burón. Ella tenía dieciocho años, estudiaba primero de Biológicas en Oviedo, y fue un flechazo. Desde entonces seguimos juntos. José Agustín Goytisolo decía que a lo largo de la vida uno debía enamorarse muchas veces, pero a ser posible de la misma persona en distintos periodos. Creo firmemente en eso".

Exiliado de la literatura. "Viniendo de una familia minera, siempre tuve prisa por trabajar, con el temor constante de que a mi padre pudiera sucederle algo en el pozo. Por eso, equivocadamente, opté por el camino más corto. A los diecinueve años ya trabajaba. En Oviedo se abrió la primera promoción de Enfermería masculina y había que tener dieciséis años cumplidos. Yo todavía no los tenía, pero conseguí falsificar la edad para presentarme al examen. Lo aprobé y entré. Fue un error, porque desde entonces me convertí en un exiliado de la literatura. Estudié Enfermería y Fisioterapia, y trabajé durante cuarenta y cinco años en la misma categoría con la que entré, a pesar de acumular después seis titulaciones universitarias: Filología Hispánica, Antropología Social y Cultural, un Máster en Historia y Análisis Sociocultural por la Universidad de Oviedo, y el Doctorado en Investigaciones Humanística. Esa doble vida fue difícil. En el trabajo era un extraño, alguien desubicado, mientras que en el ámbito literario también me miraban raro por ser ‘de otra parte’. Sin embargo, durante esos años publiqué mucho, de manera fragmentaria, robando horas al día, combinando la rutina laboral con conferencias, charlas y presentaciones de libros".

Llega Nereida. "Mi hija Nereida nació en 1981. Como padre de hija única, fui excesivamente protector. Eso también marcó mi vida. Ser padre de hija única, lo he pensado muchas veces, es casi un error generacional. Era común que las familias tuviesen pocos hijos y, al hacerlo, volcaban toda la apuesta en uno solo. Todo dependía de ti: si llegabas a casa con una matrícula de honor, la alegría era absoluta; si traías un suspenso, la tristeza lo ocupaba todo. Igual pasaba con la salud: un hijo único enferma y la angustia de los padres se multiplica, porque no hay nada que compense ni que diluya el golpe. Cuando hay hermanos, las cosas se reparten. Los padres viven los éxitos y los fracasos de forma más amortiguada. Uno encuentra en los hermanos un filtro natural antes de que los padres se enteren de algo. Con mi hermano Santiago compartía y matizaba lo que pasaba. Esa complicidad me protegía, me daba un espacio propio dentro de la familia".

Primera obra. "Mi primer libro fue ‘La danza rota’, publicado en 1985. Muy heterogéneo, y un dolor de muelas, como suelo decir, pero ahora lo valoro más porque en él está la pasión verbal de la juventud. El poeta joven suele deslumbrarse con la palabra, con su sonoridad, con sus matices. El poeta maduro, en cambio, es más sobrio, conceptual, preciso. Por eso siempre me han interesado más los poetas en su etapa final: el Borges viejo más que el joven, el Juan Ramón Jiménez maduro más que el inicial, lo mismo con Machado o Ángel González. Fue en la juventud cuando empecé a entrar en el mundo literario de una manera más oficial. Se nos suele identificar con el grupo poético ‘Luna de Abajo’, y es cierto: allí coincidimos cinco singularidades en un mismo tiempo y espacio, algo que no creo que se haya vuelto a repetir en la zona. El contexto lo explica: La Felguera, a finales de los sesenta, había sido reconocida por la UNESCO como el kilómetro más culto de Europa. Los ateneos obreros sostenían una vida cultural extraordinaria. Y al mismo tiempo, la zona vivía bajo la contaminación brutal de la siderurgia y la minería: el río era negro, el aire estaba saturado de humo, la ropa se manchaba de polvo en pocas horas. Yo mismo entrevisté en los años ochenta a Cayo Rodríguez-Ponga, responsable de los indicadores atmosféricos, y me contó que sobre el casco urbano caían cuarenta toneladas diarias de polvo. Imagínate: la vida en blanco y negro".

París estaba aquí. "De esa atmósfera tan sombría surgió, paradójicamente, un arte lleno de color: la pintura. De allí salieron artistas como Úrculo y Lombardía. Y, poco después, también la poesía. Había tertulias como la de Eugenio Torrecilla en Sama, un pediatra que apenas ejercía porque prefería leer. Creo que nunca conocí a nadie con una formación literaria tan vasta como la suya. Fue en una de esas tertulias donde encontré a los amigos de mi vida: Helios Pandiella, Alberto Vega, Miguel Munárriz y Noelí Puente… Con ellos nació ‘Luna de Abajo’. Siempre digo que no nos hizo falta ir a París: nuestro París estaba en La Felguera, en ese rincón contaminado donde, sin embargo, germinó el grupo más innovador de la poesía asturiana, con eco incluso a nivel nacional".

Los intensos ochenta. "Más tarde, otros hitos llegaron: mi papel como coordinador del Aula de Poesía de la Biblioteca de Asturias, la participación en el homenaje a Ángel González con Tribuna Ciudadana, los años intensos del Oviedo de los ochenta, con sus bares, tertulias y noches interminables. Fue una época de bohemia y descubrimientos, de contacto directo con poetas de la Generación del 50 y con autores de la posguerra. Yo no podía viajar mucho, estaba atado por el trabajo y las limitaciones económicas, pero, de alguna forma, el mundo literario venía a mí: por La Felguera pasaron casi todos".

El refugio. "La literatura fue siempre mi refugio. Un espacio que me permitió sobrellevar tensiones, decepciones y rencillas. Porque sí, el mundo cultural se parece mucho a la política: está lleno de inercias, de fuerzas cruzadas, de egos. Y como la poesía no da de comer, el elogio se convierte en moneda de cambio. Eso genera tensiones, celos, vanidades. Pero yo siempre encontré alivio en retirarme a mi casa, a mi entorno, donde la literatura podía vivirse como lo que realmente es: un acto íntimo y necesario. Mi vida cultural comenzó a transformarse cuando entré en tertulias literarias en Langreo. Surgió entonces el grupo ‘Luna de Abajo’, un laboratorio creativo que pronto se convirtió en referente poético regional y, en cierta medida, nacional. Siempre comento que no nos hizo falta ir a París: París estaba en Langreo".

Ángel González. "Recuerdo con claridad aquel primer encuentro con Ángel González. En ‘Luna de Abajo’ acordamos hacer un libro sobre su poesía. En el café Dindurra de Gijón, tras una lectura poética en la que participábamos algunos poetas jóvenes, y cuando Ángel González ya estaba a punto de marcharse del acto, le dije, un tanto apresuradamente: queremos hablar con usted sobre un proyecto de libro. Él me miró, sonrió y respondió: ‘Bueno, toma nota de mi dirección, mándame una carta con todo’. Así comenzó una relación de más de 25 años con Ángel, llena de respeto, colaboración y confianza. Durante ese tiempo organizamos libros, cuadernos y recitales, y trabajamos incansablemente para reivindicar la Generación del 50, que entonces estaba prácticamente olvidada o confundida con los poetas de la primera promoción de posguerra".

Hervidero cultural. "El Oviedo de aquellos años era un hervidero cultural. Estaba el Oviedo del Paraguas, con Fernando Lorenzo y su ‘Oda a la patata’, noches interminables con Chus Quirós y los hermanos Iglesias. Era un período de bohemia controlada, de aprendizaje constante, donde conocí a casi todos los poetas de la Generación del 50 y a la mayoría de los poetas vivos de la primera posguerra, como Carlos Bousoño o José Hierro. Mientras la literatura llenaba mis días, trabajaba en hospitales de Mieres, Moreda, Covadonga y Gijón, hasta que me asenté definitivamente en el Centro de Salud del Entrego, donde pasé los últimos 17 años de mi carrera".

El pilar de la familia. "Mi mujer y mi hija son los pilares de mi vida. La familia ha sido siempre mi refugio: paseos, conversaciones, lecturas compartidas. Y la satisfacción de ver cómo a mi hija sus clases y proyectos la hacen feliz. Desde que me jubilé de la sanidad hace dos años, vivo completamente dedicado a la literatura: leer, escribir, investigar, preparar ponencias y perfeccionar idiomas como el francés. Cada día es una oportunidad para explorar, aprender y compartir conocimiento".