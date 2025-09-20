San Martín destina 2,5 millones a la ayuda a domicilio para 300 vecinos
El Ayuntamiento licita el contrato para prestar el servicio los dos próximos añosnLa empresa adjudicataria asumirá una plantilla de 47 personas
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha sacado a licitación el servicio de ayuda a domicilio para personas con dependencia, del que se benefician alrededor de 300 personas en el concejo. El año pasado se atendió a un total de 213 personas durante 43.212 horas, una media de 202 horas por persona.
El servicio, según se recoge en las bases de licitación publicadas en la plataforma de contrataciones del Estado, "está dirigido a personas o grupos familiares en situación o en riesgo de dependencia" y " contribuye al mantenimiento de las mismas en su medio habitual, facilitando su autonomía funcional mediante apoyos de carácter personal, doméstico o social, prestados preferentemente en su domicilio o entorno más próximo".
El consistorio justifica la contratación asegurando que "dada complejidad en la organización y desarrollo del servicio de ayuda a domicilio, el Ayuntamiento de San Martín no dispone de los medios técnicos y humanos necesarios para poder prestar directamente este servicio, por lo se considera necesaria la contratación externa".
2,5 millones de euros
Así, ha sacado a licitación un contrato de dos años por valor de 2.508.084 euros, de los que 96.979 euros son de IVA. El contrato se puede prorrogar dos años más, con lo que el importe superaría los cinco millones de euros.
En las bases de licitación se expone que se valorará "la adaptación a la realidad y características del municipio, plan de gestión del servicio de ayuda a domicilio específico acorde a la extensión, geografía o características generales del mismo, conocimiento de tipología, necesidades y perfil de posibles usuarios, número situaciones de dependencia, y datos que demuestren un conocimiento previo de las condiciones del servicio a ofertar".
Además, se especifica también mediante un anexo, que la empresa que resulte adjudicataria del contrato debe subrogar a un total de 47 trabajadores del actual servicio en el concejo. Son un coordinador y 46 auxiliares, de los que dos están en excedencia. La empresa deberá acreditar también experiencia en la prestación del servicio de ayuda a domicilio en los últimos tres años.
Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo día 25 de septiembre a las dos de la tarde.
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio tiene contratado con la empresa Azvase el servicio de atención a domicilio para sus vecinos desde octubre de 2022. El contrato se ha ido prorrogando y finaliza el 30 de octubre de este año. La intención del gobierno local con esta nueva licitación es que el servicio no se vea interrumpido en ningún momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
- La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
- Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible
- La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
- El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
- La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica
- Árboles, fuentes y bancos: Langreo quiere implantar 'zonas de refresco' en estas plazas para dar cobijo a los vecinos cuando el calor apriete