San Martín destina 2,5 millones a la ayuda a domicilio para 300 vecinos

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha sacado a licitación el servicio de ayuda a domicilio para personas con dependencia, del que se benefician alrededor de 300 personas en el concejo. El año pasado se atendió a un total de 213 personas durante 43.212 horas, una media de 202 horas por persona.

El servicio, según se recoge en las bases de licitación publicadas en la plataforma de contrataciones del Estado, "está dirigido a personas o grupos familiares en situación o en riesgo de dependencia" y " contribuye al mantenimiento de las mismas en su medio habitual, facilitando su autonomía funcional mediante apoyos de carácter personal, doméstico o social, prestados preferentemente en su domicilio o entorno más próximo".

El consistorio justifica la contratación asegurando que "dada complejidad en la organización y desarrollo del servicio de ayuda a domicilio, el Ayuntamiento de San Martín no dispone de los medios técnicos y humanos necesarios para poder prestar directamente este servicio, por lo se considera necesaria la contratación externa".

2,5 millones de euros

Así, ha sacado a licitación un contrato de dos años por valor de 2.508.084 euros, de los que 96.979 euros son de IVA. El contrato se puede prorrogar dos años más, con lo que el importe superaría los cinco millones de euros.

En las bases de licitación se expone que se valorará "la adaptación a la realidad y características del municipio, plan de gestión del servicio de ayuda a domicilio específico acorde a la extensión, geografía o características generales del mismo, conocimiento de tipología, necesidades y perfil de posibles usuarios, número situaciones de dependencia, y datos que demuestren un conocimiento previo de las condiciones del servicio a ofertar".

Además, se especifica también mediante un anexo, que la empresa que resulte adjudicataria del contrato debe subrogar a un total de 47 trabajadores del actual servicio en el concejo. Son un coordinador y 46 auxiliares, de los que dos están en excedencia. La empresa deberá acreditar también experiencia en la prestación del servicio de ayuda a domicilio en los últimos tres años.

Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo día 25 de septiembre a las dos de la tarde.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio tiene contratado con la empresa Azvase el servicio de atención a domicilio para sus vecinos desde octubre de 2022. El contrato se ha ido prorrogando y finaliza el 30 de octubre de este año. La intención del gobierno local con esta nueva licitación es que el servicio no se vea interrumpido en ningún momento.