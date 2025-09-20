Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Satorius pone la "huelgona" como ejemplo de lucha

El abogado y expolítico presentó en El Entrego su último ensayo, "La democracia expansiva"

Por la izquierda, Villar, Sartorius, Ardines y Rivera, durante el acto en El Entrego. | LNE

Por la izquierda, Villar, Sartorius, Ardines y Rivera, durante el acto en El Entrego. | LNE

Luis M. González

Sotrondio

En un acto organizado por la Asociación Cauce, y con las intervenciones de la presidenta del colectivo, Isabel Rivera, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y actuando como ponente Kiko Villar, el cofundador de CC OO, Nicolás Sartorius repasó la situación política mundial, europea y española y abogó por impulsar la lucha social, política y cultural desde la izquierda a partir de un reconocimiento explícito a la gestión del Gobierno de coalición presidido por Sánchez. Lo hizo durante la presentación de su último ensayo: "La democracia expansiva".

Respondiendo a las expectativas que la Asociación Cauce había puesto, con una buena difusión y mejor organización, el acto fue un éxito de participación con intervenciones de fuerte contenido emocional, personal y político, tanto desde la mesa como por parte de las personas asistentes. Todas ellas, acompañando una brillante y lúcida reflexión política de alguien a quien se esperaba con gran interés en El Entrego, el abogado, periodista, ensayista, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas y cofundador de CCOO, Nicolás Sartorius. No puede obviarse un hecho de notable trascendencia e impacto personal, como fue el reencuentro del ponente con el pueblo donde a principios de los años 60 del pasado siglo estableció su primer despacho de abogados para defender a los mineros, coincidiendo con la histórica "huelgona", tarea por la que fue detenido y encarcelado, pero, sobre todo, con alguna de los compañeras y compañeros que entonces pelearon con él por los derechos de los trabajadores, la libertad y la democracia.

Sartorius, que resumió la presentación de su libro en cuatro grandes retos: defender y extender la democracia, plantar cara a quienes quieren acabar con las conquistas del Estado de bienestar, combatir el cambio climático y avanzar en la integración de la Unión Europea, dedicó cariñosas palabras a las luchadoras y luchadores asturianos. Y no dudó en calificar aquella huelga minera de 1962, la "huelgona", como un hecho relevante en la larga lucha hacia la democracia en España.

A la entrada del Teatro, se pusieron a la venta 25 libros de "La democracia expansiva, o cómo ir superando el capitalismo", que se agotaron en 15 minutos; a muchos de las personas que compraron el libro les escribió Sartorius una dedicatoria al finalizar el acto. La jornada concluyó con una cena de amistad y conversación en los salones del Hotel El palacio de las Nieves.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  2. Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
  3. La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
  4. Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible
  5. La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
  6. Barredos se prepara para sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el 'prau' de Los Mártires
  7. La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica
  8. Más de mil apoyos para un nuevo mercado en Mieres: los comerciantes exigen la rehabilitación de la plaza de abastos y recogen firmas

Satorius pone la "huelgona" como ejemplo de lucha

Satorius pone la "huelgona" como ejemplo de lucha

La semilla de Torre germina en Langreo

La semilla de Torre germina en Langreo

Barbón señala en el pozu Funeres la "ofensa" del PP por hablar de "meter al Gobierno en una fosa"

Barbón señala en el pozu Funeres la "ofensa" del PP por hablar de "meter al Gobierno en una fosa"

Nueva vida para viejos enseres: el mercadillo de segunda mano de Mieres, un éxito en el Jovellanos

Nueva vida para viejos enseres: el mercadillo de segunda mano de Mieres, un éxito en el Jovellanos

Ricardo Labra, poeta, ensayista y crítico: "No quise seguir una herencia minera de tres generaciones, me atraía escribir"

Ricardo Labra, poeta, ensayista y crítico: "No quise seguir una herencia minera de tres generaciones, me atraía escribir"

La desesperada situación de los ganaderos del Aramo: denuncian que el lobo mató 200 reses en un año solo en Morcín

La desesperada situación de los ganaderos del Aramo: denuncian que el lobo mató 200 reses en un año solo en Morcín

El movimiento vecinal apoya una reforma de la plaza de abastos

El movimiento vecinal apoya una reforma de la plaza de abastos

San Martín destina 2,5 millones a la ayuda a domicilio para 300 vecinos

San Martín destina 2,5 millones a la ayuda a domicilio para 300 vecinos
Tracking Pixel Contents