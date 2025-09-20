Satorius pone la "huelgona" como ejemplo de lucha

En un acto organizado por la Asociación Cauce, y con las intervenciones de la presidenta del colectivo, Isabel Rivera, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y actuando como ponente Kiko Villar, el cofundador de CC OO, Nicolás Sartorius repasó la situación política mundial, europea y española y abogó por impulsar la lucha social, política y cultural desde la izquierda a partir de un reconocimiento explícito a la gestión del Gobierno de coalición presidido por Sánchez. Lo hizo durante la presentación de su último ensayo: "La democracia expansiva".

Respondiendo a las expectativas que la Asociación Cauce había puesto, con una buena difusión y mejor organización, el acto fue un éxito de participación con intervenciones de fuerte contenido emocional, personal y político, tanto desde la mesa como por parte de las personas asistentes. Todas ellas, acompañando una brillante y lúcida reflexión política de alguien a quien se esperaba con gran interés en El Entrego, el abogado, periodista, ensayista, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas y cofundador de CCOO, Nicolás Sartorius. No puede obviarse un hecho de notable trascendencia e impacto personal, como fue el reencuentro del ponente con el pueblo donde a principios de los años 60 del pasado siglo estableció su primer despacho de abogados para defender a los mineros, coincidiendo con la histórica "huelgona", tarea por la que fue detenido y encarcelado, pero, sobre todo, con alguna de los compañeras y compañeros que entonces pelearon con él por los derechos de los trabajadores, la libertad y la democracia.

Sartorius, que resumió la presentación de su libro en cuatro grandes retos: defender y extender la democracia, plantar cara a quienes quieren acabar con las conquistas del Estado de bienestar, combatir el cambio climático y avanzar en la integración de la Unión Europea, dedicó cariñosas palabras a las luchadoras y luchadores asturianos. Y no dudó en calificar aquella huelga minera de 1962, la "huelgona", como un hecho relevante en la larga lucha hacia la democracia en España.

A la entrada del Teatro, se pusieron a la venta 25 libros de "La democracia expansiva, o cómo ir superando el capitalismo", que se agotaron en 15 minutos; a muchos de las personas que compraron el libro les escribió Sartorius una dedicatoria al finalizar el acto. La jornada concluyó con una cena de amistad y conversación en los salones del Hotel El palacio de las Nieves.