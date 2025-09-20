Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La semilla de Torre germina en Langreo

El certamen de la huerta homenajea al concejal que tanto impulsó el evento, fallecido repentinamente el año pasado

Piedad Cuello, en el centro, arropada por autoridades y amigos

Piedad Cuello, en el centro, arropada por autoridades y amigos / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

José Francisco Torre tendría que haber estado ayer sábado paseando por el certamen de la huerta de Langreo y saludando uno por uno a todos los agricultores participantes. No fue así, no estuvo porque una inesperada y fulminante pancreatitis acabó con su vida el pasado mes de octubre, hace casi un año. Pero nadie se olvidó de todo lo que el que fuera concejal del Ayuntamiento de Langreo, con responsabilidad en Medio Rural durante el pasado mandato, hizo por este encuentro. Era su gran defensor y su gran valedor y ahora se le ha reconocido poniendo su nombre al certamen que desde este año pasa a llamarse "Llangréu Natural. Memorial José Francisco Torre Álvarez".

A su viuda, Piedad Cuello, le costaba contener la emoción en la inauguración del certamen pero reunió la fuerza necesaria para agradecer el homenaje y el apoyo "de los concejales socialistas no adscritos -a los que pertenecía Torre-, de IU, PP y Vox". Obvió al PSOE, el partido en el que Torre militó hasta el año pasado, y que no respaldó el homenaje ni acudió a la inauguración. "Estoy muy nerviosa pero también muy orgullosa", reconoció Piedad Cuello.

Antes, Pamela Álvarez, concejala socialista no adscrita, había repasado, también muy emocionada, la trayectoria de su compañero con especial hincapié en su cariño por el certamen.

La cita hortofrutícola del valle del Nalón continúa este domingo en el parque Dorado de Sama con la exposición y venta de productos de la huerta. Además, a las 13.00 horas se llevará a cabo el pesaje de calabazas y a las 13.30 la entrega de premios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  2. Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
  3. La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
  4. Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible
  5. La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
  6. Barredos se prepara para sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el 'prau' de Los Mártires
  7. La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica
  8. Más de mil apoyos para un nuevo mercado en Mieres: los comerciantes exigen la rehabilitación de la plaza de abastos y recogen firmas

La semilla de Torre germina en Langreo

La semilla de Torre germina en Langreo

Barbón señala en el pozu Funeres la "ofensa" del PP por hablar de "meter al Gobierno en una fosa"

Barbón señala en el pozu Funeres la "ofensa" del PP por hablar de "meter al Gobierno en una fosa"

Nueva vida para viejos enseres: el mercadillo de segunda mano de Mieres, un éxito en el Jovellanos

Nueva vida para viejos enseres: el mercadillo de segunda mano de Mieres, un éxito en el Jovellanos

Ricardo Labra, poeta, ensayista y crítico: "No quise seguir una herencia minera de tres generaciones, me atraía escribir"

Ricardo Labra, poeta, ensayista y crítico: "No quise seguir una herencia minera de tres generaciones, me atraía escribir"

La desesperada situación de los ganaderos del Aramo: denuncian que el lobo mató 200 reses en un año solo en Morcín

La desesperada situación de los ganaderos del Aramo: denuncian que el lobo mató 200 reses en un año solo en Morcín

El movimiento vecinal apoya una reforma de la plaza de abastos

El movimiento vecinal apoya una reforma de la plaza de abastos

San Martín destina 2,5 millones a la ayuda a domicilio para 300 vecinos

San Martín destina 2,5 millones a la ayuda a domicilio para 300 vecinos

Langreo exhibe y vende este fin de semana lo mejor de su huerta

Langreo exhibe y vende este fin de semana lo mejor de su huerta
Tracking Pixel Contents