La semilla de Torre germina en Langreo

José Francisco Torre tendría que haber estado ayer sábado paseando por el certamen de la huerta de Langreo y saludando uno por uno a todos los agricultores participantes. No fue así, no estuvo porque una inesperada y fulminante pancreatitis acabó con su vida el pasado mes de octubre, hace casi un año. Pero nadie se olvidó de todo lo que el que fuera concejal del Ayuntamiento de Langreo, con responsabilidad en Medio Rural durante el pasado mandato, hizo por este encuentro. Era su gran defensor y su gran valedor y ahora se le ha reconocido poniendo su nombre al certamen que desde este año pasa a llamarse "Llangréu Natural. Memorial José Francisco Torre Álvarez".

A su viuda, Piedad Cuello, le costaba contener la emoción en la inauguración del certamen pero reunió la fuerza necesaria para agradecer el homenaje y el apoyo "de los concejales socialistas no adscritos -a los que pertenecía Torre-, de IU, PP y Vox". Obvió al PSOE, el partido en el que Torre militó hasta el año pasado, y que no respaldó el homenaje ni acudió a la inauguración. "Estoy muy nerviosa pero también muy orgullosa", reconoció Piedad Cuello.

Antes, Pamela Álvarez, concejala socialista no adscrita, había repasado, también muy emocionada, la trayectoria de su compañero con especial hincapié en su cariño por el certamen.

La cita hortofrutícola del valle del Nalón continúa este domingo en el parque Dorado de Sama con la exposición y venta de productos de la huerta. Además, a las 13.00 horas se llevará a cabo el pesaje de calabazas y a las 13.30 la entrega de premios.