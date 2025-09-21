Del balón al pupitre: El Racing de Mieres estrena sede deportiva y social en La Salle de Ujo

Con el cierre de la minería del carbón, en las Cuencas se lleva hablando durante los últimos años de recuperar pozos mineros para otras actividades, de dar nuva vida a espacios degradados por la minería... Pero también hay otros edificios que se han quedado por el camino sin actividad. Es el caso del colegio La Salle de Ujo, que hace un lustro cerraba sus puertas, quedando el emblemático inmueble vacío. Un espacio que hoy vuelve a tener vida gracias al Racing de Mieres. La entidad mierense, gracias a un acuerdo con los Hermanos de las escuelas católicas de La Salle, ya gestiona el centro, en el que dará cobijo a sus casi 200 jugadores. Además, no solo les ofrecerá deporte, sino que también pondrán en marcha un programa de apoyo escolar para que los chavales puedan aprovechar también el lugar para estudiar.

Este sábado tenía lugar la inauguración oficial de las instalaciones con una jornada de convivencia del club. Partidos de fútbol por la mañana y por la tarde, hinchables y un DJ que hicieron que el Racing de Mieres viviera un día especial.

Proyecto

Pedro Sendino es uno de los directivos de la entidad, que explica el proyecto que se va a desarrollar en el antiguo colegio de Ujo. "Con la renovación del polideportivo de Oñón y la falta de horas de pistas, buscamos una alternativa, y logramos un acuerdo para poder usar las instalaciones de La Salle".

El aula de estudios habilitada en una sala del colegio. | A. VELASCO

Sendino explica que el potencial que tiene el colegio les llevó a ir más allá de lo deportivo, y de recuperar solo el campo de hierba y el polideportivo. "Estamos en un espacio que tiene muchas posibilidades, y por eso pensamos que también podríamos ofrecer otros servicios, como el aula de estudio", señala.

Así, diseñaron un plan, y tanto la directiva como varios padres del club se pusieron manos a la obra. Y como resultado habilitaron un espacio en el que los jugadores podrán en unas semanas realizar tareas y estudiar, supervisados además por un docente. "Fue una iniciativa que se nos ocurrió para favorecer la conciliación, ya que la mayoría de los jugadores son de Mieres, y era una forma de que ya que tienen que subir a entrenar, aprovecharan y pudieran estudiar aquí, para que cuando vuelvan a casa hayan aprovechado el tiempo", finaliza. n