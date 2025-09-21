Se buscan voluntarios (remunerados) para el Mundial de Pesca Máster: estas son las condiciones

Si es usted aficionado a la pesca, está de suerte. Porque podrá vivir, si lo desea, un campeonato del Mundo desde el propio río. Desde el 29 de septiembre, Asturias acoge el Mundial de Pesca a Mosca Máster (para pescadores de más de 49 años). Vendrán 12 selecciones, incluyendo países como Australia o Estados Unidos entre ellas. Uno de los cauces elegidos es el río Caudal, para el que la organización, que corre a cargo de las federaciones Internacional, Española y Asturiana, busca voluntarios para ejercer la labor de controladores.

Enrique Fernández, miembro de la territorial asturiana, explica que "cada selección traerá seis miembros, y se han preparado cinco sectores para la pesca: 1 en Trubia, 2 en Piloña y dos en el río Caudal". "Se trata de una prueba muy importante, y es un lujo tenerla en Mieres y en la comarca del Caudal", agrega.

Controladores

La organización se ha encontrado un pequeño problema, que es la falta de controladores. Esta figura tiene la labor de acompañar a los participantes a las zonas de pesca y medir los ejemplares que capturen para un correcto desarrollo del Mundial. "En el caso del río Caudal, nos ha fallado la gente que iba a venir, y por eso hacemos un llamamiento a los aficionados a la pesca, para que participen si quieren en la prueba", asegura Fernández.

El trabajo, explica este pescador, es sencillo y no se requiere de formación. "Lo suyo sería que fueran aficionados a la pesca, pero cualquier persona que quiera vivir la experiencia, que es muy guapa, será bienvenida". Solo se necesitan dos cosas: ganas y disponibilidad. Porque la prueba se desarrolla desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, y es necesario que quienes se quieran apuntar estén comprometidos durante todo el mundial. "Hay que llegar a las 8.30 horas al río y a partir de ahí pasar la jornada con el pescador que le toque", explica Fernández, quien no obstante indica que antes de celebrarse el mundial se hará una reunión con estos voluntarios para detallarles la faena. El trabajo estará remunerado, ya que a cada uno se le darán 200 euros por su colaboración.

Para apuntarse, Enrique Fernández explica que basta con llamar o ponerse en contacto con el teléfono 699.79.84.90. "Ahí ya les informaremos de todo", apunta. Y lanza un mensaje, especialmente dirigido para los aficionados de la pesca: "un Campeonato del Mundo es una cosa única, y tener la oportunidad de vivirlo desde el propio río más aún, por lo que animamos a aquellos que les guste este mundo a que participen".