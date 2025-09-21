"L’acordanza" de Joserra González Parada en "La Mercantil"

"Joserra tenía alergia a las despedidas", explicó Javier de Frutos, sobrino de José Ramón González Parada, sociólogo mierense fallecido repentinamente el pasado mayo e "impulsor principal" de la revista "La Mercantil". La presentación del sexto número de esta publicación, en la tarde del pasado viernes, fue en gran medida un reencuentro con José Ramón González Parada y con su peripecia vital, explicada por De Frutos: su infancia pegada a "la tienda" familiar, la recordada librería Mercantil; su huella en Bilbao, donde estudio y trabajó, como después lo haría también en Madrid; sus vínculos con América Latina, parte del mundo en la que volcó su compromiso intelectual y profesional con la cooperación internacional…Y su regreso "siempre a Mieres".

La actuación del grupo "Por fin solos". / LNE

"L’acordanza" de González Parada fue un episodio central del concurrido acto de "La Mercantil" celebrado en el auditorio de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta y presentado por Celso Fernández. La escritora Marta Mori añadió más dosis de emoción con la lectura de un poema dedicado a su esposo, José Manuel Díaz Francos, profesor fallecido hizo ayer dos años en accidente de tráfico. Otra página emotiva: la reproducción de una grabación de TVE con "Nuberu" interpretando "Aida Lafuente", con Chus Pedro y Manolo presentes entre el público.

"Y les cames sin facer"

Brilló también el reconocimiento al colectivo "Y les cames sin facer", un histórico del feminismo asturiano –comenzó en 1976 reivindicando la legalización de los anticonceptivos– que en "La Mercantil" queda retratado con un texto de Paula Huelga y fotos de Raquel G. Tampeste. Contenidos que comparten espacio con otros sobre economía, urbanismo, lugares y personajes del municipio en una revista en cuya gestación confluyeron dos asociaciones con gran significado en la vida local: Amigos de Mieres, en activo, y el antiguo Centro Cultural y Deportivo Mierense, que contribuyó con sus fondos al lanzamiento de "La Mercantil". Aventura en papel de un grupo de ciudadanos que lideró Joserra González Parada.